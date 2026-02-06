НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 06.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:39 Първа реакция от Украйна на атентата срещу Алексеев: Един ден делото ще бъде доведено до край!16:52 Проф. Илин Савов пред Евроком: Грози ни вълна от шантаж със записи от лекарски кабинети и хотели (аудио)16:27 Досиетата „Епстийн“: Връзки с „Мосад“, какво значи „пица“, „хотдок“ и „сос“, и каква е българската следа на Робърт Максуел (видео)16:01 От последните минути: Завършиха преговорите между Иран и САЩ, ето за какво се разбраха15:35 Борисов: Трети месец правителството е в оставка, а на Радев беше приета за дни13:22 Първи подробности за атентата срещу генерал Алексеев, състоянието му е критично (ВИДЕО)11:09 Пускането на Брендо е в ход! Заместникът на отстранения шеф на затвора не спира процедурата10:59 Изскочи ДС връзка между собственика на хижа Петрохан и дарителите на убитите „рейнджъри“09:38 Милен Иванов за Петрохан: Нещо се е случило в тази къща и някой е предприел действия да неутрализира другите
          НачалоЛайфстайлЛюбопитно

          Скица на Микеланджело е продадена на търг за рекордните 22.7 млн. долара

          Историците на изкуството смятат, че това е груба скица за тавана на Сикстинската капела в Рим,който Микеланджело е рисувал между 1508 и 1512 година

          6 февруари 2026 | 17:32 590
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Наскоро открита груба скица на италианския ренесансов художник Микеладжело Буонароти беше продадена в Christie’s в Ню Йорк за 27,2 милиона долара.

          - Реклама -
            
            

          Най-малко четирима наддавачи се състезаваха за рисунката на търга и след 45 минути наддаване цената се повиши повече от 13 пъти от първоначалната ѝ цена от 2 милиона долара. Това е рекорд за произведение на Микеланджело. Предишната най-висока цена за негова скица беше 24,3 милиона долара, която беше продадена през 2022 година.

          Малката скица беше продадена в Ню Йорк.

          Историците на изкуството смятат, че това е груба скица за тавана на Сикстинската капела в Рим, който Микеланджело е рисувал между 1508 и 1512 година. Според експерти тази сангвинична рисунка изобразява подножието на Либийската Сибила, пророчица, изобразена от източната страна на тавана на Сикстинската капела. 

          Друга подобна скица се съхранява в музея на изкуствата Метрополитън в Ню Йорк. Много малко чернови за Сикстинската капела са оцелели – Микеланджело е направил стотици от тях, но е наредил да бъдат унищожени след завършването на работата.

          Експертите на Christie’s, които са разследвали произхода на тази конкретна скица, са съобщили, че тя е била предавана от поколение на поколение в едно семейство в Европа от края на XVIII век. Нейният наследник, който живее в Съединените щати, не е бил сигурен дали творбата е на Микеланджело и е изпратил снимка до аукционната къща, за да определи стойността ѝ.

          Микеланджело ди Лудовико Буонароти Симони, известен още само като Микеланджело, е скулптор, художник, поет и архитект, представител на Флорентинската школа. Смятан е за един от тримата титани на Ренесансовото изкуство заедно с Леонардо да Винчи и Рафаело.

          Творчеството на Микеланджело се отличава с патос и непрекъснато търсене на идеала за красота като отражение на идеалите на епохата за физическа и духовна мощ и трагизъм.

          То оказва силно влияние върху Тициан и венецианската живопис и се смята за основа на стила „маниеризъм“. Маниеризмът фаворизира композиционното напрежение и нестабилност и отхвърля баланса и яснотата на ранната ренесансова живопис. Маниеризмът в литературата и музиката се отличава с богатия си стил и интелектуалната си изтънченост.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          ЕК: „ТикТок“ застрашава здравето с пристрастяващи алгоритми

          Екип Евроком -
          Според констатациите на Брюксел, дизайнът на приложението е създаден по начин, който води до пристрастяване, което поражда сериозни притеснения за безопасността на потребителите
          Политика

          Ива Митева: Интересно ще е гласуването на КС относно легитимността на Сарафов

          Златина Петкова -
          "Интересно ще е гласуването на КС относно легитимността на Сарафов. Трябва да наблюдаваме как ще се разделят и там гласовете. Доскоро имаше паритет и бяха шест на шест, така че се надявам конституционните съдии да вземат едно наистина справедливо решение."
          Общество

          Марияна Георгиева: Взискателността за човешко отношение се дължи на директора на училището

          Росица Николаева -
          Липсва взискателност за такова човешко отношение, просто самата система във времето не е развила такова
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions