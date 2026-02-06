Скица на Микеланджело е продадена на търг за рекордните 22.7 млн. долара

Наскоро открита груба скица на италианския ренесансов художник Микеладжело Буонароти беше продадена в Christie’s в Ню Йорк за 27,2 милиона долара.

- Реклама -

Най-малко четирима наддавачи се състезаваха за рисунката на търга и след 45 минути наддаване цената се повиши повече от 13 пъти от първоначалната ѝ цена от 2 милиона долара. Това е рекорд за произведение на Микеланджело. Предишната най-висока цена за негова скица беше 24,3 милиона долара, която беше продадена през 2022 година.

Малката скица беше продадена в Ню Йорк.

Историците на изкуството смятат, че това е груба скица за тавана на Сикстинската капела в Рим, който Микеланджело е рисувал между 1508 и 1512 година. Според експерти тази сангвинична рисунка изобразява подножието на Либийската Сибила, пророчица, изобразена от източната страна на тавана на Сикстинската капела.

Друга подобна скица се съхранява в музея на изкуствата Метрополитън в Ню Йорк. Много малко чернови за Сикстинската капела са оцелели – Микеланджело е направил стотици от тях, но е наредил да бъдат унищожени след завършването на работата.

Експертите на Christie’s, които са разследвали произхода на тази конкретна скица, са съобщили, че тя е била предавана от поколение на поколение в едно семейство в Европа от края на XVIII век. Нейният наследник, който живее в Съединените щати, не е бил сигурен дали творбата е на Микеланджело и е изпратил снимка до аукционната къща, за да определи стойността ѝ.

Микеланджело ди Лудовико Буонароти Симони, известен още само като Микеланджело, е скулптор, художник, поет и архитект, представител на Флорентинската школа. Смятан е за един от тримата титани на Ренесансовото изкуство заедно с Леонардо да Винчи и Рафаело.

Творчеството на Микеланджело се отличава с патос и непрекъснато търсене на идеала за красота като отражение на идеалите на епохата за физическа и духовна мощ и трагизъм.

То оказва силно влияние върху Тициан и венецианската живопис и се смята за основа на стила „маниеризъм“. Маниеризмът фаворизира композиционното напрежение и нестабилност и отхвърля баланса и яснотата на ранната ренесансова живопис. Маниеризмът в литературата и музиката се отличава с богатия си стил и интелектуалната си изтънченост.