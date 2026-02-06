НА ЖИВО
          - Реклама -
          След тристранните среща в ОАЕ: Украйна и Русия вероятно ще продължат разговорите в Америка

          6 февруари 2026 | 07:17 100
          Снимка: amundi.com
          Сподели
          Очаква се нов кръг от разговори, а страните вече са постигнали договореност за размяна на военнопленници след петмесечно прекъсване

          Украйна и Русия са се договорили да продължат разговорите през следващите седмици, след приключването на тристранните преговори със Съединените щати. Това стана ясно от изявление в Абу Даби на главния преговарящ на Киев Рустем Умеров.

          По-рано специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви, че тристранните преговори между Вашингтон, Москва и Киев са били конструктивни и ще продължат и през следващите седмици.

          Преговорите за Украйна в Абу Даби продължават без пробив: първият ден приключи без резултат Преговорите за Украйна в Абу Даби продължават без пробив: първият ден приключи без резултат

          Според украинския президент Володимир Зеленски следващият кръг от разговорите за прекратяване на четиригодишната война с Русия вероятно ще се проведе в Съединените щати.

          „От това, което мога да разкрия вече, са планирани по-нататъшни срещи – най-вероятно в Америка. Ние сме готови да участваме във всякакви работни формати, които наистина могат да доближат мира и да го направят стабилен и траен. Такъв мир, който да лиши Русия от желанието да продължи войната. Важно е тя да приключи по начин, по който Москва да не бъде възнаградена за агресията си. Това е един от ключовите принципи, които възстановяват и гарантират истинската сигурност“, коментира Зеленски.

          Междувременно американският пратеник Стив Уиткоф съобщи, че Украйна и Русия са постигнали договореност за нова размяна на военнопленници — първата от пет месеца насам, след проведените разговори в Абу Даби, които той определи като продуктивни.

          „Днес делегациите на Съединените щати, Украйна и Русия се договориха за размяна на 314 пленници – първата от пет месеца насам“, написа той в X.

