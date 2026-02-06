Издирваният във връзка с тежкото криминално разследване по случая „Петрохан“ Ивайло Калушев е бил засечен за последно в странджанското село Българи. Според информация на разследващите, той е пребивавал там в компанията на две по-млади момчета – 15-годишния Алекс и 22-годишния Николай, непосредствено преди следите им да се загубят.

Данните сочат, че групата е била във вилата на Калушев в понеделник, 2 февруари. Имотът представлява масивна двуетажна еднофамилна постройка, разположена в самия край на населеното място. Къщата е оборудвана със сериозна система за видеонаблюдение, включваща множество камери. Местните жители потвърждават присъствието на мъжете в края на миналата и началото на настоящата седмица.

Калушев е придобил имота преди три години, като го е посещавал периодично за дълги престои, често придружаван от приятели. Съседите описват комуникацията с него като оскъдна. Единствено възрастен мъж на име Дамян е поддържал по-близки контакти със собственика на вилата. Пред него Калушев споделял, че се занимава с охрана на горски територии. Местните разказват, че той пристигал в селото с големи джипове, с които обикалял из планината.

Разследването разкрива и друга ключова собственост на издирвания в района. През 2022 г., успоредно с къщата в село Българи, Ивайло Калушев е закупил поземлен имот с площ от 510 декара в Странджа. Сделката е осъществена с юридическото лице „Кларк – МК“ ЕООД, собственост на британски гражданин, пребиваващ в село Лъка, община Поморие.

Въпросният терен се намира дълбоко в горския фонд, на стратегическа позиция само на няколко километра от държавната граница с Турция. Именно географското разположение на имотите подхранва основната версия на разследващите за бягство зад граница. Разстоянието от вилата до турската територия е около един километър по въздушна линия, а по съществуващите кози пътеки преходът е между 2 и 3 километра.

Предполага се, че след престоя си в село Българи и след като са разбрали за развоя на събитията около случай „Петрохан“, Калушев, Алекс и Николай са се насочили към южната ни съседка, използвайки отличното познаване на терена и труднодостъпните горски маршрути.