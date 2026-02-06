Домакинствата в Североизточна България ще заплатят средно с 40% по-високи сметки за електроенергия за месец януари в сравнение с декември. Това съобщават от електроразпределителното дружество „Енерго-Про“, като уточняват, че увеличението на сумите следва пряко ръста в потреблението, който е скочил с 41% спрямо предходния месец.

- Реклама -

Данните на компанията показват, че въпреки драстичния скок спрямо декември, януарската сметка е с 15,8% по-висока в сравнение със същия период на 2025 г. Това увеличение се дължи на два основни фактора: отчетеното по-високо потребление по време на празниците и промяната в цените на електрическата енергия, влезли в сила от 1 юли 2025 г., с корекция от 2,53%.

Основната причина за повишената консумация са ниските температури. В областите, обслужвани от дружеството, средните температури са били с между 1,4 и 3,7 градуса по-ниски спрямо предходната година. Това е наложило по-интензивно използване на климатици и други отоплителни уреди.

От „Енерго-Про“ обясняват, че дори уредите да са настроени на постоянна температура, потреблението скача рязко при застудяване. Когато външните температури паднат до около и под -5°C, коефициентът на полезно действие (КПД) на много електроуреди намалява, което изисква значително повече енергия за поддържане на топлинен комфорт.

Допълнителен фактор за по-високите сметки е индивидуалният профил на потребление и енергийната ефективност на жилищата. Фактурите за януари обхващат и периода на коледните и новогодишните празници, които тази година включваха повече почивни дни. По-дългият престой вкъщи неизбежно води до по-голям разход на енергия. В областите Варна и Добрич ситуацията се усложни и от обявените грипни епидемии, които наложиха преминаване на учениците към онлайн обучение, задържайки семействата у дома.

Прогнозите за февруари също не са оптимистични. Статистиката за първите пет дни на месец февруари 2026 г. показва, че доставената електроенергия в мрежата е с приблизително 23% повече спрямо същия период на 2025 г., което ще се отрази и в следващите фактури.

От компанията подчертават, че отчетният период спазва законовия максимум от 31 дни. Цените за битовите клиенти се регулират от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и не могат да бъдат променяни едностранно от доставчика.

Потребителите, които имат съмнения относно коректността на сметките си, могат да заявят проверка по установения ред или да справят детайлите на потреблението си чрез онлайн услугите на дружеството.