      петък, 06.02.26
          България

          Софийската филхармония отново гостува в Берлин на 26 април

          На диригентския пулт ще застане маестро Найден Тодоров, който ще поведе оркестъра през богата палитра от музикални епохи и стилове

          6 февруари 2026 | 16:16 100
          Екип Евроком
          На 26 април Софийската филхармония ще отбележи знаково завръщане на една от най-авторитетните музикални сцени в света – залата на Берлинската филхармония. Националният оркестър ще представи специално подбрана програма, илюстрираща върховете на европейската музикална традиция. Визитата се реализира след специална покана от една от най-влиятелните импресарски къщи в Европа, което е поредно признание за класата на българските музиканти.

          На диригентския пулт ще застане маестро Найден Тодоров, който ще поведе оркестъра през богата палитра от музикални епохи и стилове. Репертоарът е конструиран така, че различните изразни средства да преливат естествено едно в друго – от изящната френска естетика на Камий Сен-Санс, през дълбокия романтизъм на Роберт Шуман, до мащабната симфонична звучност на Антонин Дворжак.

          Предстоящият гастрол в германската столица носи силен символен заряд. Той не е просто концертно изпълнение, а стратегическа стъпка към трайното позициониране на Софийската филхармония като активен и разпознаваем участник в международния културен диалог. Ключова роля за реализацията на събитието има и Българският културен институт в Берлин. Съдействието на института подчертава важността на културната дипломация като ефективен инструмент за изграждане на дългосрочни партньорства на високо ниво.

          Събитието е логично продължение на визията, налагана от маестро Найден Тодоров. Ръководството на института следва ясна и последователна линия – „да създава програми, които не просто представят произведения, а изграждат контекст – музиката като мост между традиция и съвременност, между национална идентичност и споделено европейско бъдеще“.

          От филхармонията са категорични, че този гастрол е неразделна част от стратегията на маестро Тодоров за утвърждаване на оркестъра като постоянно присъствие в афишите на най-престижните световни сцени.

