Компанията SpaceX предприе решителни мерки за ограничаване на достъпа на Русия до сателитната мрежа Starlink, въвеждайки така наречения „бял списък“ с одобрени украински терминали. Това действие, съобщено от Business Insider, цели да прекъсне комуникациите на руските сили над Украйна, без да нарушава операциите на Киев.

- Реклама -

Решението е провокирано от нарастващата загриженост сред украинските военни и експерти, че окупационните войски все по-често използват американската технология за координиране на силите и нанасяне на удари на големи разстояния. Техническото решение за селективно блокиране се оказва по-сложно от стандартното геофенсинг ограничение, тъй като и двете воюващи страни оперират в непосредствена близост в спорните региони.

Въвеждането на новата система за филтриране вече дава осезаеми резултати на бойното поле. Сергей Стерненко, ръководител на голяма украинска организация за производство на бойни дронове, потвърди ефективността на мярката на 5 февруари.

„Враг съобщава за масово изключване на Starlink сред руските подразделения на фронта“, заяви Стерненко.

Според него, този ход ще позволи на украинската армия да възстанови технологичното си превъзходство в комуникациите, докато руските сили ще се сблъскат със сериозни проблеми при тактическото управление на войските си.

Още по-категорична оценка за ситуацията даде Сергей „Флеш“ Бескрестов, съветник по въпросите на безпилотните системи в Министерството на отбраната на Украйна. Той отбеляза, че липсата на връзка вече е довела до провал на руски наземни атаки в определени сектори на фронта.

„Врагът дори няма проблеми на фронтовете. Врагът е в катастрофа“, написа Бескрестов в своя канал в Telegram.

Въпреки наложените от САЩ санкции още през 2022 г., след началото на пълномащабната инвазия, руската страна успяваше да се сдобие с терминали Starlink чрез черния пазар. Напрежението ескалира миналия месец, когато украинските военни откриха компоненти на Starlink в свалени руски разузнавателни дронове и безпилотни самолети с далечен обсег, което наложи спешната намеса на SpaceX.

С активирането на „белия списък“ Министерството на отбраната на Украйна призова своите подразделения бързо да регистрират терминалите си в системата за управление на бойното пространство DELTA, за да гарантират непрекъснатата си свързаност. Очаква се ограниченията да бъдат разширени и върху цивилни райони, отдалечени от фронтовата линия, за да се предотврати използването на Starlink за насочване на руски дронове от типа Shahed срещу украинските градове.







