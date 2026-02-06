Спелеолог: 15- годишният ми син е с издирвания Ивайло Калушев и е в неизвестност от 29 януари

Детето на спелеолога Яни Макулев е в неизвестност и се намира заедно с издирвания след тройното убийство в района на „Петрохан“ Ивайло Калушев. Макулев потвърди информацията в ефира на „Здравей, България“ и уточни, че не знае точното местонахождение на сина си.

„За последно сме комуникирали на 29 януари. Тогава беше на морето“, заяви бащата. Детето е на 15 години и от този момент насам контакт не е осъществяван. Телефонът на сина му е изключен, а Макулев допълни, че не използва приложение за проследяването му, но се надявам всичко да е наред.

Спелеологът обясни, че не знае къде точно се намира синът му сега, но може да обясни къде ориентировъчно е била базата: „Те имаха база в Българене, на мястото има отбивка“. Той уточни, че след престоя на морето детето и Калушев не са се връщали в селото, а посоката им и текущото местоположение остават неизвестни.

„Калушев по никакъв начин, пряко или косвено, не се е свързал с мен, за да каже ‚Добре сме‘“, обясни Макулев. Той разказа, че веднага след като е разбрал за трагедията в Петрохан, е опитал да се свърже с всички замесени, но телефоните им са били изключени.

Въпреки липсата на контакт, Яни Макулев изрази увереност, че детето му е добре: „Аз съм спокоен в момента, защото знам Алекс с кой се намира и съм доволен, че е в безопасност. Оставям се на вътрешния си инстинкт, като спортист и родител, но съм убеден, че до ден-два ще има развитие по темата и те ще се появят“.

Бащата подчерта, че няма данни за инцидент или опасност. Макулев изрази надежда, че синът му и останалите, които са с него, са в безопасност и скоро ще се появят.