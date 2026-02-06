Свличане на скали отново затрудни трафика в Кресненското дефиле

Движението при км 388 на пътя Симитли – Кресна се извършва двупосочно в една лента заради паднала скална маса на пътното платно, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, тъй като участъкът остава рисков.

Трафикът в района се регулира от екипи на „Пътна полиция“, които осигуряват преминаването на автомобилите през засегнатия участък.

Свличането идва след като вчера в страната бяха обявени предупреждения за обилни валежи, които често са причина за подобни инциденти. Валежите могат да подкопават склоновете и да отмиват повърхностните почвени слоеве, което води до свличане на земни и скални маси.

Подобна ситуация възникна и на 1 февруари, когато движението по пътя Симитли – Кресна в района на Кресненското дефиле също се извършваше в една лента, тогава заради свличане на земна маса в района на т.нар. „Малък тунел“.