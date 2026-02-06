НА ЖИВО
          Свличане на скали отново затрудни трафика в Кресненското дефиле

          Трафикът в Кресненското дефиле се осъществява двупосочно в една лента, а шофьорите са призовани да карат внимателно

          6 февруари 2026 | 12:26 261
          Снимка: БГНЕС
          Движението при км 388 на пътя Симитли – Кресна се извършва двупосочно в една лента заради паднала скална маса на пътното платно, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

          От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, тъй като участъкът остава рисков.

          Трафикът в района се регулира от екипи на „Пътна полиция“, които осигуряват преминаването на автомобилите през засегнатия участък.

          Свличането идва след като вчера в страната бяха обявени предупреждения за обилни валежи, които често са причина за подобни инциденти. Валежите могат да подкопават склоновете и да отмиват повърхностните почвени слоеве, което води до свличане на земни и скални маси.

          Подобна ситуация възникна и на 1 февруари, когато движението по пътя Симитли – Кресна в района на Кресненското дефиле също се извършваше в една лента, тогава заради свличане на земна маса в района на т.нар. „Малък тунел“.

