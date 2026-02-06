Теменужка Петкова: Интеграцията на България в ЕС е завършена

България е изпълнила всички критерии за членство в еврозоната и по този начин е приключила своя етап на пълна интеграция в Европейския съюз. Това заяви в Търговище министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова.
По думите ѝ именно правителството, съставено с мандата на ГЕРБ, е осигурило възможността страната да стане част от еврозоната.
Тя подчерта, че кабинетът в оставка е работил изцяло в интерес на страната и гражданите, като пожела на следващите управления да постигнат сходни резултати за кратък управленски период.
Петкова припомни още, че в неприетия проектобюджет за 2026 г. са били заложени важни мерки за развитие на българските общини и региони, но законът не е получил подкрепа в парламента.
По отношение на следващите стъпки министърът уточни, че решенията ще бъдат в ръцете на бъдещото служебно правителство, което ще прецени как да процедира с финансовата рамка.
По време на посещението си в Търговище Теменужка Петкова се запозна с напредъка по обекти, финансирани по различни програми, заедно с кмета Дарин Димитров и секретаря на общината Христалина Халачева, като инспектира изпълнението на текущи проекти на място.