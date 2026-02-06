Теменужка Петкова: Интеграцията на България в ЕС е завършена

България е изпълнила всички критерии за членство в еврозоната и по този начин е приключила своя етап на пълна интеграция в Европейския съюз. Това заяви в Търговище министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова.

По думите ѝ именно правителството, съставено с мандата на ГЕРБ, е осигурило възможността страната да стане част от еврозоната.

„Това, което направи нашето правителство, е наистина ключово: успяхме да предоговорим Плана за възстановяване и устойчивост. Към декември 2025 г. са разплатени близо 2,3 млрд. евро. Сами виждате какъв е ефектът от инвестициите, от реформите, от мерките, които се правят въз основа на този План за възстановяване и устойчивост“, заяви Петкова.

Тя подчерта, че кабинетът в оставка е работил изцяло в интерес на страната и гражданите, като пожела на следващите управления да постигнат сходни резултати за кратък управленски период.

„Пожелавам на всяко следващо правителство за 11 месеца управление да постигне такива по значение резултати, каквито постигна правителството с министър-председател Росен Желязков“, добави финансовият министър в оставка.

Петкова припомни още, че в неприетия проектобюджет за 2026 г. са били заложени важни мерки за развитие на българските общини и региони, но законът не е получил подкрепа в парламента.

„За съжаление, този проект на Закон за бюджета не беше приет. Знаете, колеги от опозицията определиха този бюджет като вреден“, посочи тя.

По отношение на следващите стъпки министърът уточни, че решенията ще бъдат в ръцете на бъдещото служебно правителство, което ще прецени как да процедира с финансовата рамка.

По време на посещението си в Търговище Теменужка Петкова се запозна с напредъка по обекти, финансирани по различни програми, заедно с кмета Дарин Димитров и секретаря на общината Христалина Халачева, като инспектира изпълнението на текущи проекти на място.