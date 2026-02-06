НА ЖИВО
          Теменужка Петкова: Интеграцията на България в ЕС е завършена

          6 февруари 2026 | 15:10 340
          Сподели
          България е изпълнила всички критерии за членство в еврозоната и по този начин е приключила своя етап на пълна интеграция в Европейския съюз. Това заяви в Търговище министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова.

          По думите ѝ именно правителството, съставено с мандата на ГЕРБ, е осигурило възможността страната да стане част от еврозоната.

          „Това, което направи нашето правителство, е наистина ключово: успяхме да предоговорим Плана за възстановяване и устойчивост. Към декември 2025 г. са разплатени близо 2,3 млрд. евро. Сами виждате какъв е ефектът от инвестициите, от реформите, от мерките, които се правят въз основа на този План за възстановяване и устойчивост“, заяви Петкова.

          Тя подчерта, че кабинетът в оставка е работил изцяло в интерес на страната и гражданите, като пожела на следващите управления да постигнат сходни резултати за кратък управленски период.

          Матиас Корман: България бележи сериозен напредък по пътя към ОИСР и еврозоната Матиас Корман: България бележи сериозен напредък по пътя към ОИСР и еврозоната

          „Пожелавам на всяко следващо правителство за 11 месеца управление да постигне такива по значение резултати, каквито постигна правителството с министър-председател Росен Желязков“, добави финансовият министър в оставка.

          Петкова припомни още, че в неприетия проектобюджет за 2026 г. са били заложени важни мерки за развитие на българските общини и региони, но законът не е получил подкрепа в парламента.

          „За съжаление, този проект на Закон за бюджета не беше приет. Знаете, колеги от опозицията определиха този бюджет като вреден“, посочи тя.

          По отношение на следващите стъпки министърът уточни, че решенията ще бъдат в ръцете на бъдещото служебно правителство, което ще прецени как да процедира с финансовата рамка.

          По време на посещението си в Търговище Теменужка Петкова се запозна с напредъка по обекти, финансирани по различни програми, заедно с кмета Дарин Димитров и секретаря на общината Христалина Халачева, като инспектира изпълнението на текущи проекти на място.

          Желязков и ОИСР представят икономическа оценка за България Желязков и ОИСР представят икономическа оценка за България
          Двама от задържаните по делото „Исторически парк“ излизат от ареста (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Бисер Сивков излиза под гаранция, а архитектът на община Ветрино Николай Куцаров е с мярка за неотклонение "подписка"
          Крими

          Мъчителката на животни от Свищов Анита Вачкова обичала да души зайчета и да одира живи котки

          Росица Николаева -
          На някои от кадрите се вижда как Анита тръгва да настъпва две котки, които се мъчат от болка, защото са одрани живи
          Политика

          Борисов: Трети месец правителството е в оставка, а на Радев беше приета за дни

          Никола Павлов -
          Според лидера на ГЕРБ президентът е отишъл да се занимава с това, с което желае
