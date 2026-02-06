НА ЖИВО
      петък, 06.02.26
      НА ЖИВО
          Тръмп очаква ключови преговори с Иран в Оман: Дипломация или военна мощ

          6 февруари 2026 | 02:11 00
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп следи с повишено внимание предстоящите преговори с Иран в Оман, за да прецени дали е възможно постигането на ново споразумение с Ислямската република. Това потвърди говорителката на Белия дом Карълайн Левит на фона на засиленото присъствие на американски сили в Близкия изток.

          Разговорите в Маскат се очертават като решаващ момент за бъдещите отношения между Вашингтон и Техеран. Левит подчерта, че американската администрация дава приоритет на дипломатическия подход, но отправи и ясно предупреждение към иранската страна.

          „Докато тези преговори се водят, бих напомнила на иранския режим, че президентът има много възможности на разположение освен дипломацията като главнокомандващ на най-мощната армия в историята на света“, заяви категорично говорителката на Белия дом пред репортери.

          Тя допълни, че подходът на държавния глава остава последователен спрямо всички международни партньори и опоненти. „Дипломацията винаги е първият вариант за президента, когато става въпрос за работа с държави по целия свят, независимо дали става въпрос за наши съюзници или противници“, поясни Левит. Основното искане на Вашингтон остава непроменено, като тя припомни позицията на Тръмп, че „нулевият ядрен капацитет е нещо, за което той е бил много изричен“ в комуникацията си с Техеран.

          От иранска страна, външният министър Абас Арагчи вече отпътува за Оман. Министерството на външните работи в Техеран заяви, че целта им е постигането на „справедливо, взаимно приемливо и достойно разбирателство“ по ядрените въпроси. От ведомството изразиха надежда, че „американската страна също ще участва в този процес с отговорност, реализъм и сериозност“.

          Според информация на ДПА, която се позовава на високопоставен американски източник, делегацията на САЩ ще бъде водена от ключови фигури от обкръжението на Тръмп – специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетя на президента Джаред Къшнър.

          Дневният ред на срещата разкрива известни разминавания в приоритетите на двете страни. Докато Техеран настоява разговорите да се ограничат до ядрената програма и отмяната на санкциите, Вашингтон се стреми да разшири обхвата на темите. Американската страна желае да включи въпроси, касаещи ракетната програма на Иран, както и подкрепата на ислямската република за нейните съюзници в региона.

          Началото на преговорите в столицата Маскат е насрочено за 10:00 часа местно време (08:00 часа българско време).

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

