      петък, 06.02.26
          Тръмп призова за нова ядрена сделка вместо удължаване на „Нов СТАРТ“

          Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че дискусиите с Москва ще продължат

          6 февруари 2026 | 10:06 230
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Вашингтон настоява за нов договор за ограничаване на ядрените оръжия, като дискусиите с Москва ще продължат

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли предложението на руския президент Владимир Путин за удължаване на ограниченията върху разполагането на стратегически ядрени оръжия, след изтичането на договора „Нов СТАРТ“, който в продължение на повече от две десетилетия регулираше тези параметри.

          Тръмп призова за изработване на ново споразумение за контрол върху ядрените арсенали, вместо удължаване на съществуващия договор.

          „Вместо да разширяваме „Нов СТАРТ“ – лошо договорено от САЩ споразумение, което освен всичко останало, е грубо нарушавано, нашите ядрени експерти трябва да поработят върху ново такова, което да трае задълго в бъдещето“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

          Тръмп обяви план за гигантска мемориална арка във Вашингтон Тръмп обяви план за гигантска мемориална арка във Вашингтон

          Президентът очевидно визира решението на Путин от 2023 г. да прекрати инспекциите на място и други механизми за контрол, които гарантират, че всяка страна спазва договорените ограничения. Тръмп настоява в новия формат да бъде включен и Китай, който според Вашингтон най-бързо разширява ядрения си арсенал.

          В публикацията си Тръмп не уточнява кои държави трябва да бъдат част от бъдещото споразумение, но говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че дискусиите между Вашингтон и Москва ще продължат.

          Договорът „Нов СТАРТ“ е подписан между САЩ и Русия през 2010 г. и влиза в сила година по-късно, като ограничава броя на разположените стратегически бойни глави до 1550 за всяка страна, а този на ракетите и стратегическите бомбардировачи – до 700.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

