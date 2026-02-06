НА ЖИВО
      петък, 06.02.26
          Начало Свят Общество

          Три години от апокалиптичното земетресение в Турция

          6 февруари 2026 | 10:38
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Турция отбелязва три години от най-разрушителното земетресение в съвременната история на страната, което удари на 6 февруари 2023 г. с магнитуд 7,8 и изравни със земята цели градове в Южна Турция.

          При бедствието загинаха близо 54 000 души в Турция, а още около 6000 души в съседна Сирия изгубиха живота си. Милиони хора останаха без домове, след като 10 града бяха напълно сринати.

          Днес обаче в най-засегнатите райони постепенно започва възстановяване. По официални данни до момента са изградени над 450 000 нови жилища за пострадалите семейства.

          Един от най-тежко пострадалите градове – Кахраманмараш, бавно се връща към нормалния живот. Там вече са построени над 93 000 жилища, предназначени за хората, изгубили домовете си.

          Над 90 милиарда долара е струвало досега възстановяването след земетресенията в Турция Над 90 милиарда долара е струвало досега възстановяването след земетресенията в Турция

          Въпреки усилията по възстановяването, част от населението все още живее във временни лагери, като само в района на Хатай броят на хората във временни жилища остава над 1200 души.

          Много от оцелелите споделят, че психологическите травми от трагедията остават, а споменът за разрушенията и загубите продължава да тежи върху живота им.

          Очаква се турският президент Реджеп Тайип Ердоган да направи изявление от Кахраманмараш, в което ще представи равносметка за промените и напредъка във възстановяването на засегнатите региони след катастрофалното земетресение.

          Ердоган: Целта ни е да възстановим южния регион, засегнат от земетресенията Ердоган: Целта ни е да възстановим южния регион, засегнат от земетресенията
