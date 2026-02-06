Три години от апокалиптичното земетресение в Турция

Турция отбелязва три години от най-разрушителното земетресение в съвременната история на страната, което удари на 6 февруари 2023 г. с магнитуд 7,8 и изравни със земята цели градове в Южна Турция.

При бедствието загинаха близо 54 000 души в Турция, а още около 6000 души в съседна Сирия изгубиха живота си. Милиони хора останаха без домове, след като 10 града бяха напълно сринати.

Днес обаче в най-засегнатите райони постепенно започва възстановяване. По официални данни до момента са изградени над 450 000 нови жилища за пострадалите семейства.

Един от най-тежко пострадалите градове – Кахраманмараш, бавно се връща към нормалния живот. Там вече са построени над 93 000 жилища, предназначени за хората, изгубили домовете си.

Въпреки усилията по възстановяването, част от населението все още живее във временни лагери, като само в района на Хатай броят на хората във временни жилища остава над 1200 души.

Много от оцелелите споделят, че психологическите травми от трагедията остават, а споменът за разрушенията и загубите продължава да тежи върху живота им.

Очаква се турският президент Реджеп Тайип Ердоган да направи изявление от Кахраманмараш, в което ще представи равносметка за промените и напредъка във възстановяването на засегнатите региони след катастрофалното земетресение.