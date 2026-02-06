Украинската отбранителна индустрия прави значителна крачка напред с предстоящото въвеждане в експлоатация на новите балистични ракети FP-7 и FP-9. Разработени от компанията Fire Point, тези системи се позиционират като по-евтина и ефективна алтернатива на западните аналози, като по-мощната модификация притежава капацитет да поразява стратегически цели дълбоко в тила на Русия.

- Реклама -

Според информация на РБК-Украйна, която цитира интервю на съоснователите на компанията Ирина Терех и Денис Штилерман за Deutsche Welle, новите оръжия се намират във финална фаза на тестове. Очакванията са кодификацията и официалното им приемане на въоръжение да се случат още през февруари.

По-малкият модел, FP-7, е проектиран като бюджетен аналог на американската система ATACMS. Ракетата е с обсег до 300 км и е специализирана за високопрецизни удари на къси разстояния. Вниманието на военните експерти обаче е насочено към по-мощната модификация – FP-9. Тя разполага с обсег от 800 до 850 км и може да носи полезен товар с тегло 800 кг, което я превръща в сериозна заплаха за руската логистика и инфраструктура.

„800 километра – това е Москва, това е Санкт Петербург“, подчертава Денис Штилерман, визирайки стратегическия обхват на новата разработка.

Експертите от Fire Point изтъкват предимствата на балистичните ракети пред останалите средства за нападение. За разлика от безпилотните летателни апарати или крилатите ракети, балистичните снаряди преодоляват много по-успешно ешелонираната отбрана на противника. Ирина Терех обяснява, че трите контура на противовъздушната отбрана около руската столица са сериозно препятствие за дроновете, но не и за новите украински ракети.

„Много по-лесно ще бъде да се порази Москва с балистични ракети. Трябва да се разбере, че нито крилатите ракети, нито дроновете в някакъв голям процент, който може да нанесе значителна щета на Москва или нейната инфраструктура, няма да достигнат целта си. Ето защо единствената надежда е балистичните ракети с голяма скорост на поразяване на целта. Повече от 1200 метра в секунда“, заявява Терех.

Впечатляваща е скоростта, с която Украйна успява да развие своята ракетна програма. Този напредък се обяснява с премахването на бюрократичните пречки и опростяването на процедурите за отбранителния сектор, по-специално чрез постановление № 256 от март 2022 г. За сравнение, аналогични разработки в държави с традиции във военната индустрия отнемат десетилетия.

„Дори страни с голям опит и мощна ракетна програма са отделили десетки години, за да създадат балистични ракети. Франция, например, с балистичната си ракета М51 е отделила 15 години. С-400 – руският комплекс също е разработван 15 години“, отбелязва Штилерман.

Амбициите на компанията не се изчерпват само с офанзивни действия. Приоритет за настоящата година е развитието на балистичното оръжие, но в перспектива от две до три години Fire Point планира изграждането на противоракетен щит за цяла Европа. Системата ще бъде с отворена архитектура, гарантираща независимост от конкретни производители.

Ключова цел на този проект е икономическата ефективност при прехващането на вражески цели. В момента свалянето на една руска ракета „Искандер“ струва около 6 милиона долара. Украинските инженери се стремят да свалят тази цена до 1-1,5 милиона долара, използвайки ракетата FP-7 като прехващач. Тя е проектирана като композитна, значително по-евтина версия на аналозите на системата С-400, със защитено управление срещу дистанционна намеса.