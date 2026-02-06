Весела Лечева: Успех, прекрасни български спортисти!

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева отправи пожелания към българските спортисти преди началото на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026. Тя ще присъства днес на официалната церемония по откриването на Игрите, която започва в 21:00 часа на стадион „Сан Сиро“ в Милано.

„Днес е голям ден не само за българските спортисти, но и за целия свят. След броени часове е Откриването на XXV Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026. Самото участие тук е победа! Вълнувам се повече отколкото, когато бях спортист. И ви пожелавам да изпитате само щастие и удовлетвореност в следващите дни, да се мобилизирате и да покажете най-доброто от себе си, но и да демонстрирате висок дух. Успех, прекрасни български спортисти!“, написа Лечева във „Фейсбук“.

България ще бъде представена от 20 състезатели в шест вида спорт.

Снощи Лечева и президентът Илияна Йотова гостуваха на лидера на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри. По-късно днес те ще присъстват на прием, организиран от италианския държавен глава Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано. След това двете ще се отправят към стадион „Сан Сиро“, където ще започне церемонията по откриването на Игрите и ще бъде запален олимпийският огън.