НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 06.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортДруги

          Весела Лечева: Успех, прекрасни български спортисти!

          Официалната церемония по откриването стартира в 21 часа на стадион "Сан Сиро"

          6 февруари 2026 | 09:55 100
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева отправи пожелания към българските спортисти преди началото на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026. Тя ще присъства днес на официалната церемония по откриването на Игрите, която започва в 21:00 часа на стадион „Сан Сиро“ в Милано.

          - Реклама -
            
            

          „Днес е голям ден не само за българските спортисти, но и за целия свят. След броени часове е Откриването на XXV Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026. Самото участие тук е победа! Вълнувам се повече отколкото, когато бях спортист. И ви пожелавам да изпитате само щастие и удовлетвореност в следващите дни, да се мобилизирате и да покажете най-доброто от себе си, но и да демонстрирате висок дух. Успех, прекрасни български спортисти!“, написа Лечева във „Фейсбук“.

          България ще бъде представена от 20 състезатели в шест вида спорт.

          Снощи Лечева и президентът Илияна Йотова гостуваха на лидера на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри. По-късно днес те ще присъстват на прием, организиран от италианския държавен глава Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано. След това двете ще се отправят към стадион „Сан Сиро“, където ще започне церемонията по откриването на Игрите и ще бъде запален олимпийският огън.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Зимната олимпиада в Милано-Кортина стартира с участие на 20 български спортисти

          Дамяна Караджова -
          Най-голямо българско участие има в биатлона, а страната ни ще бъде представена в общо шест зимни спорта
          Спорт

          Аталанта изхвърли Ювентус от Купата на Италия

          Станимир Бакалов -
          В следващата фаза бергамаските ще се изправят срещу победителя от двойката Болоня - Лацио.
          Спорт

          Атлетико Мадрид разгроми Бетис с 5:0

          Станимир Бакалов -
          В битката за трофея са още Барселона, Реал Сосиедад и Атлетик Билбао.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions