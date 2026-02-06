НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 06.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          15:35 Борисов: Трети месец правителството е в оставка, а на Радев беше приета за дни13:22 Първи подробности за атентата срещу генерал Алексеев, състоянието му е критично (ВИДЕО)11:09 Пускането на Брендо е в ход! Заместникът на отстранения шеф на затвора не спира процедурата10:59 Изскочи ДС връзка между собственика на хижа Петрохан и дарителите на убитите „рейнджъри“09:38 Милен Иванов за Петрохан: Нещо се е случило в тази къща и някой е предприел действия да неутрализира другите
          НачалоБългарияИкономика

          Внасяме 9 пъти повече зеленчуци: Българското производство отстъпва пред вноса

          През 2024 г. вносът на зеленчуци надхвърля 280 000 тона, като на трапезата на българина присъстват предимно домати от Турция и картофи от Франция

          6 февруари 2026 | 15:13 180
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Драстичен дисбаланс в търговията с храни разкриват последните данни на Министерството на земеделието. Българският пазар става все по-зависим от външни доставки, като страната ни внася годишно девет пъти повече зеленчуци и пет пъти повече плодове, отколкото успява да изнесе зад граница.

          - Реклама -
            
            

          Статистиката за 2024 г., която е последната с окончателни годишни данни, показва тревожна тенденция за родното производство. През този период на българския пазар са реализирани над 400 000 тона вносни пресни плодове. Потребителите у нас консумират основно ябълки от Полша и Северна Македония, както и дини, доставени от Гърция. За сравнение, българският износ на плодове за същия период възлиза на едва 80 000 тона, като най-успешната ни експортна стока са черешите, реализирани предимно в Германия и Полша.

          Ситуацията при зеленчуците е още по-показателна за свиването на родния сектор. През 2024 г. вносът надхвърля 280 000 тона. На трапезата на българина присъстват предимно домати от Турция и картофи от Франция. Срещу тези огромни обеми внос, българските градинари са успели да реализират на чужди пазари едва 33 000 тона зеленчуци, като основният дял се пада на краставиците.

          Негативната тенденция се задълбочава и през следващия отчетен период (първите осем месеца на 2025 г.). Само за този времеви отрязък в България са влезли над 68 000 тона домати, произведени в чужбина.

          Анализът на агроминистерството отчита 7% ръст на общия внос на плодове и зеленчуци спрямо същия период на предходната година.

          Впечатляващ е скокът при вноса на дини, който е нараснал с над 50 на сто. Общо за първите осем месеца на миналата година в страната са внесени по 270 000 тона плодове и същото количество зеленчуци.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Двама от задържаните по делото „Исторически парк“ излизат от ареста (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Бисер Сивков излиза под гаранция, а архитектът на община Ветрино Николай Куцаров е с мярка за неотклонение "подписка"
          Крими

          Мъчителката на животни от Свищов Анита Вачкова обичала да души зайчета и да одира живи котки

          Росица Николаева -
          На някои от кадрите се вижда как Анита тръгва да настъпва две котки, които се мъчат от болка, защото са одрани живи
          Политика

          Борисов: Трети месец правителството е в оставка, а на Радев беше приета за дни

          Никола Павлов -
          Според лидера на ГЕРБ президентът е отишъл да се занимава с това, с което желае
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions