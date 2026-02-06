Драстичен дисбаланс в търговията с храни разкриват последните данни на Министерството на земеделието. Българският пазар става все по-зависим от външни доставки, като страната ни внася годишно девет пъти повече зеленчуци и пет пъти повече плодове, отколкото успява да изнесе зад граница.

Статистиката за 2024 г., която е последната с окончателни годишни данни, показва тревожна тенденция за родното производство. През този период на българския пазар са реализирани над 400 000 тона вносни пресни плодове. Потребителите у нас консумират основно ябълки от Полша и Северна Македония, както и дини, доставени от Гърция. За сравнение, българският износ на плодове за същия период възлиза на едва 80 000 тона, като най-успешната ни експортна стока са черешите, реализирани предимно в Германия и Полша.

Ситуацията при зеленчуците е още по-показателна за свиването на родния сектор. През 2024 г. вносът надхвърля 280 000 тона. На трапезата на българина присъстват предимно домати от Турция и картофи от Франция. Срещу тези огромни обеми внос, българските градинари са успели да реализират на чужди пазари едва 33 000 тона зеленчуци, като основният дял се пада на краставиците.

Негативната тенденция се задълбочава и през следващия отчетен период (първите осем месеца на 2025 г.). Само за този времеви отрязък в България са влезли над 68 000 тона домати, произведени в чужбина.

Анализът на агроминистерството отчита 7% ръст на общия внос на плодове и зеленчуци спрямо същия период на предходната година.

Впечатляващ е скокът при вноса на дини, който е нараснал с над 50 на сто. Общо за първите осем месеца на миналата година в страната са внесени по 270 000 тона плодове и същото количество зеленчуци.