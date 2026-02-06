НА ЖИВО
          Наука и Технологии

          Xpeng GX: Китайската електрическа алтернатива с дизайн на Range Rover

          6 февруари 2026 | 10:17 120
          Докато автомобилният свят все още очаква официалната премиера на електрическия Range Rover, заявен от Land Rover още преди години, китайската индустрия прави решителна стъпка напред. Производителят Xpeng подготвя пускането на пазара на електрически SUV, който не само запълва тази ниша, но и демонстрира поразителна визуална прилика с британския луксозен всъдеход.

          Моделът носи името Xpeng GX и идва със сериозната амбиция, подкрепена от маркетинговия слоган на компанията – „Новият лукс“. Визуалните препратки към европейския конкурент са очевидни от почти всеки ъгъл на екстериора, като китайските инженери са заложили на утвърдения силует на Range Rover.

          Съществена разлика се забелязва единствено в задната част на автомобила. Там дизайнерите са интегрирали голяма задна светлина, която стилистично се доближава повече до визията на Range Rover Sport. Приликите обаче не спират до формата на купето. Дори цветовото изпълнение на Xpeng GX – специфичен златист нюанс – директно кореспондира с емблематичните цветове Sunset Gold и Batumi Gold, в които се предлага оригиналният Range Rover.

          По отношение на интериорното пространство, новият Xpeng GX е проектиран като триредов шестместен SUV. Според създателите му, конфигурацията обещава изключителен простор за пътниците. Към момента обаче компанията запазва мълчание относно конкретните технически спецификации и показатели на задвижващата система.

