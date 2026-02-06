НА ЖИВО
      петък, 06.02.26
          За първи път във „Вечните песни на България" – победителите от световния конкурс King and Queen of the World

          6 февруари 2026 | 13:59
          Тази неделя зрителите на „Вечните песни на България“ ще станат свидетели на специално телевизионно събитие. За първи път в предаването гостуват победителите в световния конкурс King and Queen of the World 2025 – очарователната Николета Георгиева, носителка на титлата Queen of the World 2025, и харизматичният Микола Шестюк, отличен като King of Europe.

          Водещият Владислав Славов ще посрещне своите специални гости в издание, изпълнено с престиж, емоции и вдъхновяващи истории. Двамата победители ще разкажат за пътя си към голямата победа, за преживяванията на международната сцена и за отговорността да представят страните си пред света.

          В предаването ще се включат и организаторите на конкурса – Йордан Бъчваров и Веселина Иванова, които ще разкрият любопитни подробности зад кулисите на един от най-значимите световни модни форуми, провеждани в България.

          Изданието обещава блясък, вдъхновение и среща с млади личности, постигнали световно признание – в духа на мисията на „Вечните песни на България“ да представя стойностни гости и силни истории пред българската публика.

          Гледайте тази неделя, 8 февруари, от 20:00 часа по телевизия Евроком.

