Заради контакти с Епстийн: Норвежките власти разследват бивш премиер

Разследването обхваща периода, в който Ягланд е оглавявал Съвета на Европа и Нобеловия комитет, като властите проверяват възможни подаръци, пътувания и заеми

Норвежката полиция обяви, че е започнала разследване за „утежнена корупция“ срещу бившия премиер Торбьорн Ягланд, заради връзките му с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, с когото според публикуваните документи той е поддържал тесни контакти.

Норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде също съобщи, че ще поиска имунитетът на Ягланд като бивш ръководител на международна организация да бъде снет, за да се улесни работата на разследващите органи.

Ягланд е министър-председател на Норвегия в периода 1996–1997 г., а впоследствие генерален секретар на Съвета на Европа в продължение на десет години – от 2009 до 2019 г. Между януари 2009 г. и март 2015 г. той също така оглавява комисията, която избира носителя на Нобеловата награда за мир.

„Започнали сме разследване срещу Торбьорн Ягланд по подозрение за утежнена корупция“, заяви икономическото звено за борба с престъпността към норвежката полиция.

От звеното уточняват, че има достатъчно основания случаят да бъде проверен.

„Считаме, че има разумни основания за разследване, като се има предвид, че той е заемал длъжностите председател на Нобеловия комитет и генерален секретар на Съвета на Европа през периода, обхванат от публикуваните документи. Ще разследваме дали са били получавани подаръци, пътувания и заеми във връзка със заеманата от него длъжност“, заяви директорът Пол Льонсет.

Тъй като Ягланд се ползва с имунитет като бивш ръководител на международна организация – Съвета на Европа, разследващите вече са поискали от норвежкото външно министерство този имунитет да бъде снет, за да може разследването да продължи без ограничения.