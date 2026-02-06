НА ЖИВО
          Зимната олимпиада в Милано-Кортина стартира с участие на 20 български спортисти

          Българските спортисти излизат на олимпийската сцена в Милано и Кортина

          6 февруари 2026 | 08:33
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Най-голямо българско участие има в биатлона, а страната ни ще бъде представена в общо шест зимни спорта

          Днес е официалното откриване на 25-ите Зимни олимпийски игри, на които България ще бъде представена от 20 състезатели в шест вида спорт в Милано и Кортина.

          Церемонията по откриването започва в 20:00 часа, а Олимпийските игри ще продължат до 22 февруари.

          Илияна Йотова ще присъства на откриването на Зимните олимпийски игри в Италия Илияна Йотова ще присъства на откриването на Зимните олимпийски игри в Италия

          Най-много български представители има в биатлона — по четирима състезатели при мъжете и при жените. В сноуборда страната ни ще бъде представена от четирима спортисти, като именно с тях са свързани и най-големите надежди за медал.

          По трима българи ще стартират в алпийските ски и ски бягането, а в ски скоковете и фигурното пързаляне България има по един представител.

          Церемонията по откриването ще се проведе на четири различни локации, като основната сцена ще бъде стадион „Джузепе Меаца“ в Милано, където българският флаг ще носи фигуристката Александра Фейгин.

          В Кортина знаменосец на българската делегация ще бъде биатлонистът Владимир Илиев, за когото това е пето участие на Олимпийски игри.

