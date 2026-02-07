НА ЖИВО
          Арсенал този път се справи със Съндърланд

          В четвъртата минута на добавеното време Гьокереш оформи крайното 3:0, превръщайки пас на Габриел Мартинели в гол

          7 февруари 2026 | 19:31 50
          Арсенал победи с категоричното 3:0 Съндърланд в двубой от 25-ия кръг на Висшата лига. По този начин „топчиите“ се реваншираха на своите фенове за равенството с „черните котки“ в 11-ия кръг, когато двата тима завършиха 2:2. 

          Мартин Субименди и Виктор Гьокереш на два пъти се разписаха за успеха на „артилеристите“. Тимът, воден от Микел Артета, е лидер в класирането на Висшата лига с 56 точки. Вторият Манчестър Сити има 47 и мач по-малко. 

          Арсенал започна активно двубоя и още в първата минута Габриел Жезус засече центриране, но ударът му с глава не намери целта. В 8-ата минута гостите стигнаха до първата голяма опасност. След изпълнение на пряк свободен удар Давид Рая допусна неточност, а топката се озова в Брайън Броби, който стреля веднага. Кай Хаверц обаче се оказа на точното място и изчисти от самата голлиния.

          Постепенно „артилеристите“ наложиха натиск и в 30-ата минута Деклан Райс опита късмета си с мощен шут от дистанция, преминал на сантиметри от вратата на Робин Руфс. Малко по-късно Габриел Жезус отправи първия точен удар за домакините, но без да затрудни сериозно стража на Съндърланд.

          Логичното се случи в 42-ата минута, когато Арсенал поведе в резултата. Леандро Тросар комбинира със Субименди, а халфът порази целта с прецизен удар от далечна дистанция, като топката се отби и в страничната греда за 1:0.

          Веднага след гола Жезус се измъкна зад защитата и падна в наказателното поле, но ситуацията бе спряна заради засада. В добавеното време на първата част и Хаверц бе близо до второ попадение, но не успя да уцели вратата.

          След почивката Съндърланд стартира по-смело и създаде добра възможност, като Чемсдин Талби отправи опасен удар, отразен с отлична намеса от Давид Рая.

          В 66-ата минута току-що влезлият Виктор Гьокереш получи пас от Кай Хаверц и падайки успя да нанесе удар, който Руфс не успя да отрази – 2:0. 

          В четвъртата минута на добавеното време Гьокереш оформи крайното 3:0, превръщайки пас на Габриел Мартинели в гол. 

