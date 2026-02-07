„Трябва да поставим начало на една истинска дискусия как България да стане богата и развита страна, защото това е единственият начин хората да искат да се връщат в страната ни, да остават в България, да създават семейства и да живеят тук.“

Това заяви съпредседателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев по време на специализирано събитие на тема „Конкурентен бизнес“. Форумът е част от поредицата публични обсъждания за бъдещето на страната, обединени под мотото „Силна България в силна Европа“.

Основната цел на инициативата, според бившия финансов министър, е да се погледне отвъд краткосрочния хоризонт от няколко години и да се начертае визия за българската икономика за следващите 10–15 години. Според Василев именно тази дългосрочна перспектива ще определи посоката на развитие в непосредственото бъдеще.

„Каквото и да си говорим, всички средства, с които държавата разполага, идват от бизнеса под една или друга форма – те трябва да бъдат изработени. Така че тук по-скоро трябва да помислим как виждаме българската икономика и оттам нататък“, подчерта той, допълвайки, че ролята на държавата е да не пречи, а да подпомага предприемачеството.

В дискусията участваха представители на бизнеса, работодателски организации и икономически експерти. Ивайло Шотев, член на Изпълнителния съвет на партията, акцентира върху глобалните промени и необходимостта от адаптация.

„Европейският съюз се променя, светът се променя. Изключително бързи са темповете, до някаква степен ние сме на ръба на нова индустриална революция с оглед настъпването на роботите в индустриалното производство, с изкуствения интелект, който вече навлиза както отвъд личната употреба, така и в бизнеса“, коментира Шотев.

По време на панела „Отиваме към световен пазар – от ишлеме към световен бранд“, участниците обсъдиха трансформацията на България от дестинация за евтина работна ръка към страна, създаваща продукти с висока добавена стойност. Обединяващата теза бе необходимостта от дългосрочна национална стратегия, която да насърчава не само запазването на индустриалното производство, но и създаването на собствени брандове. На европейско ниво бе повдигнат въпросът за преформатиране на Зелената сделка, за да се съхрани конкурентоспособността на страните членки.

Вторият панел разгледа ролята на държавата в пазарната икономика. Експертите се обединиха около мнението, че държавните предприятия биха функционирали по-ефективно чрез концесиониране на дейности, където държавата не се справя като стопанин. За секторите с естествен монопол бе препоръчан засилен контрол, а образованието бе определено като държавен приоритет, нуждаещ се от повишаване на качеството.

Темата за данъчната политика и социалната справедливост предизвика сериозен интерес в третата част на дискусията. Мнозинството от присъстващите изразиха мнение, че социална държава е възможна без увеличаване на данъчната тежест. Бизнес представителите настояха социалните програми да бъдат по-целенасочени, за да имат реален ефект.

„Проблемът е, че ако се направи целева помощта, тези, които са си плащали данъците, са изключени от системата. Ние смятаме, че първо трябва да е справедливостта и после солидарността“, посочи Асен Василев. Той добави, че е необходим преглед на пенсионната система, тъй като съществува поколение, което въпреки че е изработило пенсиите си, получава доходи под линията на бедност.

Финалният панел се фокусира върху административните пречки. Участниците бяха единодушни, че тежката администрация отнема време и средства на бизнеса, като същевременно създава предпоставки за корупция. Като решение бе посочена пълната дигитализация и въвеждането на електронни услуги, които да облекчат предприемачите.