Атанас Зафиров обяви официалното си оттегляне от поста председател на Българската социалистическа партия (БСП). Новината бе съобщена лично от него по време на заседанието на партийния Конгрес, където той изложи мотивите за своето решение пред делегатите.

В своето обръщение към висшия форум на левицата, Зафиров подчерта, че действието му не е акт на бягство от отговорност, а стратегически ход за запазване на целостта на политическата сила. Той постави акцент върху необходимостта от единство и намиране на правилен път за развитие на организацията в сложната политическа обстановка.

Зафиров заяви пред присъстващите:

„Днес правя стъпка назад – подавам моята оставка, не защото ви предавам или се срамувам. Напротив, гордея се и знам с колко безсънни нощи сте платили, за да бъде нашата партия пример. Подавам оставката си, защото не искам да участвам в какъвто и да е процес по разделение на БСП. Но оставам, защото вярвам, че БСП не е изчерпано, а объркано. Лидерският въпрос днес не е най-важният. Най-важният е какъв път избираме. Обещавам да помогна този път да бъде намерен. Нашата партия е преживяла много – много повече от днешната т. нар. партийна криза.“

Динамиката на партийния форум продължи с още промени в ръководните позиции. Малко по-късно в рамките на заседанието, Драгомир Стойнев, който заема позицията на председател на парламентарната група на „БСП-Обединена левица“, също обяви своето решение да си направи самоотвод.