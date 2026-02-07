Барселона реши: Напускаме Суперлигата

Ръководството на Барселона информира в събота, че официално прекратява участието си в проекта за европейска Суперлига. С този ход каталунският клуб слага точка на участието си в смелата идея, родена през 2021 г.

Тя имаше амбицията да реформира континенталния футбол, но от самото начало идеята беше заобиколена от силна институционална и обществена съпротива.

„ФК Барселона информира, че днес официално уведоми EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY и клубовете, които бяха част от нея, за своето оттегляне от проекта за европейска Суперлига“, се казва в кратката позиция на клуба, публикувана на официалния сайт.

По този начин не станаха ясни подробности относно мотивите за решението, но от клуба подчертават, че комуникацията вече е официално предадена на всички замесени страни.

С тази стъпка клубът, ръководен от Жоан Лапорта, окончателно се присъединява към настоящата състезателна рамка на европейския футбол, съсредоточена върху турнирите, организирани от УЕФА.