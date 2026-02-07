Барселона взе своето от Майорка

Барселона победи Майорка с 3:0 в двубой от 23-ия кръг на Ла Лига.

Роберт Левандовски, Ламин Ямал и Марк Бернал се разписаха за каталунците, които са лидери в класирането с 58 точки. Вторият Реал Мадрид има 54 и предстоящ мач като гост на Валенсия.

Първата опасност в мача бе пред вратата на Жоан Гарсия. В 10-ата минута юношата на Барса Ян Виржили напредна по лявото крило, възползва се от грешка на Жул Кунде, но след това Ерик Гарсия го спря за гола.

В 17-ата минута Виржили изведе Ведат Муричи, който обаче не успя да намери мрежата на Гарсия.

След близо половин час игра Маркъс Рашфорд си освободи пространство за изстрел, но ударът му бе блокиран с глава от Ведат Муричи, той обаче прати топката на крака на Дани Олмо, а оттам и на пътя на Роберт Левандовски, който я заши в мрежата на Лео Роман.

Рашфорд изпълни хубав пряк свободен удар в добавеното време на първата част, но Роман успя да избие с една ръка, а след това Ламин Ямал пропусна отблизо да покачи аванса на каталунците.

В началото на втората част Ламин Ямал бе съборен в наказателното поле от Мохика, но не последва дузпа.

В 54-тата минута Марк Касадо стреля, а топката се отби в главата на футболист в бяло и в напречната греда.

Лео Роман отрази изстрел на Фермин Лопес в 57-ата минута.

Ламин Ямал удвои преднината на Барселона в 61-вата минута с мощен шут извън наказателното поле.

Марк Бернал получи топката малко след центъра и напредна към наказателното поле, където се справи с двама играчи на Майорка преди да насочи топката в мрежата на Роман.