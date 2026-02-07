Бащата на Сияна обяви създаването на гражданско движение „Сияние“

НА ЖИВО
          7 февруари 2026 | 23:07
          Николай Попов, бащата на трагично загиналата Сияна, обяви създаването на гражданско движение „Сияние“, което си поставя за цел реална промяна в ключови сектори на държавата. Това стана ясно от негов пост във Facebook, в който той подчерта, че подкрепата на хората му дава сили да продължи.

          „Срещите, съобщенията, обажданията, стиснатите ръце ми дават сила и воля да продължа“, написа Попов.

          По думите му в движението ще участват експерти и млади хора, готови да работят безвъзмездно за истинска промяна, а „Сияние“ ще бъде движение на отговорността, смелостта и ясно поставените цели.

          Съдебна реформа и защита на жертвите

          Сред водещите приоритети на „Сияние“ е мащабна съдебна реформа, насочена към бърз и ефективен съдебен процес в гражданското и наказателното правораздаване. Попов настоява за тотална реформа на Висшия съдебен съвет, прекратяване на политическите квоти, край на изтеклите мандати и създаване на закон и институт за вещите лица, включително с участие на международни експерти.

          Крайната цел е яснареални присъди за тежки престъпления, прекратяване на манипулациите чрез поръчкови експертизи и държава, която защитава жертвите, а не извършителите.

          Пълна здравна реформа

          Втората основна посока е здравната система, където се предвижда спиране на фалшивите хоспитализации, реформа в спешната помощ и изграждане на детски болници във всички областни градове. Сред ключовите акценти са строг контрол върху НЗОК, спиране на изтичането на милиарди и гаранция, че децата ще се лекуват в модерни болници в България, а няма да бъдат принуждавани да търсят лечение в чужбина.

          Реформа на пътната инфраструктура

          Особено място в програмата заема сектор „Пътища“. „Сияние“ ще настоява за реални европейски стандарти в пътното строителство, създаване на независим контролен орган и лична отговорност на проектанти, изпълнители и държавни служители при некачествено строителство. Предвижда се и пълен публичен контрол върху договори, анекси и разходи.

          Нулева толерантност към корупцията

          Движението залага на нулева толерантност към корупцията, с акцент върху пълна прозрачност на обществените поръчки, дигитализация на процесите, реална отговорност на администрацията, закон за отговорността на държавните служители и закон за лобизма.

          Икономическа справедливост

          В икономически план „Сияние“ ще настоява за прехвърляне на данъчната тежест от гражданите и бизнеса към банковия сектор, който според Попов отчита свръхпечалби за сметка на обществото. Движението се обявява категорично против увеличаване на данъците за гражданите и бизнеса.

          „Чашата преля и повече няма да се молим на никого. Ще направим така, че ние да променяме, а не да чакаме промяна, която не идва никога“,
          заявява Николай Попов.

          Той завършва посланието си с ясно разграничение:

          „Не за власт.
          А за живот.
          За справедливост.“

