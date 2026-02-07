Бащата на Сияна обяви създаването на гражданско движение „Сияние“

Николай Попов, бащата на трагично загиналата Сияна, обяви създаването на гражданско движение „Сияние“, което си поставя за цел реална промяна в ключови сектори на държавата. Това стана ясно от негов пост във Facebook, в който той подчерта, че подкрепата на хората му дава сили да продължи.
По думите му в движението ще участват експерти и млади хора, готови да работят безвъзмездно за истинска промяна, а „Сияние“ ще бъде движение на отговорността, смелостта и ясно поставените цели.
Съдебна реформа и защита на жертвите
Сред водещите приоритети на „Сияние“ е мащабна съдебна реформа, насочена към бърз и ефективен съдебен процес в гражданското и наказателното правораздаване. Попов настоява за тотална реформа на Висшия съдебен съвет, прекратяване на политическите квоти, край на изтеклите мандати и създаване на закон и институт за вещите лица, включително с участие на международни експерти.
Крайната цел е ясна – реални присъди за тежки престъпления, прекратяване на манипулациите чрез поръчкови експертизи и държава, която защитава жертвите, а не извършителите.
Пълна здравна реформа
Втората основна посока е здравната система, където се предвижда спиране на фалшивите хоспитализации, реформа в спешната помощ и изграждане на детски болници във всички областни градове. Сред ключовите акценти са строг контрол върху НЗОК, спиране на изтичането на милиарди и гаранция, че децата ще се лекуват в модерни болници в България, а няма да бъдат принуждавани да търсят лечение в чужбина.
Реформа на пътната инфраструктура
Особено място в програмата заема сектор „Пътища“. „Сияние“ ще настоява за реални европейски стандарти в пътното строителство, създаване на независим контролен орган и лична отговорност на проектанти, изпълнители и държавни служители при некачествено строителство. Предвижда се и пълен публичен контрол върху договори, анекси и разходи.
Нулева толерантност към корупцията
Движението залага на нулева толерантност към корупцията, с акцент върху пълна прозрачност на обществените поръчки, дигитализация на процесите, реална отговорност на администрацията, закон за отговорността на държавните служители и закон за лобизма.
Икономическа справедливост
В икономически план „Сияние“ ще настоява за прехвърляне на данъчната тежест от гражданите и бизнеса към банковия сектор, който според Попов отчита свръхпечалби за сметка на обществото. Движението се обявява категорично против увеличаване на данъците за гражданите и бизнеса.
Той завършва посланието си с ясно разграничение: