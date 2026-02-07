НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 07.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортДруги

          Без българско участие в първия ден на Зимните олимпийски игри

          В програмата за деня също така са включени и състезания от олимпийските турнири по кърлинг и хокей на лед, ски-свободен стил, шейнички и фигурно пързаляне

          7 февруари 2026 | 10:09 40
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Днешният първи състезателен ден след официалното откриване на XXV зимна Олимпиада ще премине без българско участие.

          - Реклама -
            
            

          Игрите бяха открити снощи с основна церемония в Милано на стадион „Сан Сиро“, на която сред гостите бяха държавният глава Илияна Йотова и председателят на БОК Весела Лечева, както и с по-малки церемонии на други три локации, които приемат състезания в отделните спортове до края на Олимпиадата на 22 февруари – в Кортина д’Ампецо, Ливиньо и Предацо.

          В събота ще бъдат раздадени първите пет комплекта медали – в спускането в алпийските ски и в дисциплината „Биг еър“ на сноуборда  при мъжете, както и в скиатлона на 10 + 10 километра в ски-бягането, в дисциплината 3000 метра бързо пързаляне с кънки и в ски-скока от малката шанца при жените.

          В програмата за деня също така са включени и състезания от олимпийските турнири по кърлинг и хокей на лед, ски-свободен стил, шейнички и фигурно пързаляне.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Сираков се ядоса: Кареасо върти номера на Левски

          Станимир Бакалов -
          26-годишният колумбиец трябваше да премине задължителните медицински прегледи и при положителни резултати да подпише тригодишен договор със столичния клуб.
          Други

          С уникална церемония в четири града беше открита XXV зимна Олимпиада в Италия

          Станимир Бакалов -
          Президентът на Италия Серджо Матарела откри официално Зимните олимпийски игри
          Спорт

          Роналдо отново не игра

          Станимир Бакалов -
          Роналдо не е доволен от управлението на Ал Насър от страна на Държавния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions