      събота, 07.02.26
          Борислав Гуцанов: 51-ият конгрес на БСП е преломна точка за бъдещето на партията

          Според Гуцанов настоящата политическа обстановка изисква нов подход и внимателен избор на лидерство

          7 февруари 2026 | 11:14
          Снимка: БГНЕС
          Силна заявка за промяна и мобилизация направи социалният министър в оставка Борислав Гуцанов минути преди началото на ключовия 51-ви Конгрес на Българската социалистическа партия (БСП). Форумът, който събра делегати от цялата страна в Националния дворец на културата (НДК), се очертава като решаващ за политическото бъдеще на левицата.

          Според Гуцанов настоящата политическа обстановка изисква нов подход и внимателен избор на лидерство. Той определи висшия форум на социалистите като динамичен процес, от който зависи посоката на партията.

          „Ситуацията е много по-различна от това, което е било до сега. Конгресът е един „жив организъм“ и трябва да избере най-подходящия за този период от време за председател на БСП“, коментира той пред журналисти.

          Основната цел на форума, според думите на Гуцанов, е постигането на вътрешна консолидация, която да позволи на столетницата да отправи ясни послания към избирателите. Той подчерта важността на това партията да излезе от залата с единна визия.

          „За да можем да излезем обединени и силни, и да кажем на обществото, какво искаме да направим“, допълни социалният министър в оставка.

          По отношение на конкуренцията за лидерския пост, Гуцанов отбеляза, че всеки един от кандидатите за председател притежава своите безспорни достойнства. Той изрази увереност, че въпреки тежката ситуация, в която се намира партията, тя притежава необходимия демократичен ресурс за възраждане.

          „Убеден съм, че Конгресът ще бъде преломна точка и оттук нататък ще тръгнем нагоре. Колко са партиите, които в такова тежко състояние, в което е БСП, могат да се организират и да напълнят една зала в НДК по възможно най-демократичния начин“, заяви в заключение Борислав Гуцанов.

