Борусия Дортмунд с ценен успех

Борусия Дортмунд спечели трудно с 2:1 при визитата си на Волфсбург от 21-ия кръг на Бундеслигата и се доближи на три точки от лидера Байерн, който утре приема Хофенхайм.

На “Фолксваген Арена” в 32-ата минута Максимилиан Байер получи топката в наказателното поле и стреля, но топката рикошира в защитник на Волфсбург и се отби в гредата. Шест минути по-късно Юлиан Риерсон центрира от корнер и Юлиан Бранд засече топката на близката греда, пращайки я в мрежата за 1:0.

“Вълците” се вдигнаха в началото на второто полувреме и изравниха в 53-ата минута, когато Кристиан Ериксен центрира от пряк свободен удар и качи топката на главата на Константинос Кулиеракис, който я заби в мрежата на Грегор Кобел за 1:1.

Вратарят на Борусия бе с ключова роля в 71-ата минута, когато спаси, останал лице в лице с Амура. В 80-ата минута пък Ловро Майер засече топката с глава в наказателното поле, но уцели напречната греда. Три минути преди края на редовното време Феликс Нмеча тръгна на пробив през центъра в половината на Волфсбург. Последва пас към Фабио Силва точно на границата на наказателното поле, като португалецът опита да върне топката за Нмеча, но той я пропусна и тя стигна до Серу Гираси, който вкара втори гол за гостите и им донесе трите точки.

След успеха си “жълто-черните” събраха 48 точки на второто място в таблицата и се приближиха на 3 от лидера Байерн Мюнхен. Волфсбург остава 15-и с 19 точки.

В другите срещи от съботния следобед Майнц срази у дома Аугсбург с 2:0, Санкт Паули излъга гостуващия Щутгарт с 2:1, Фраййбург победи Вердер с 1:0, а Хайденхайм загуби с 0:2 от Хамбургер на свой терен.