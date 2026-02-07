Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и Томислав Дончев посетиха Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT). По време на визитата двамата проведоха разговори с ключовите фигури зад успеха на научния център – основателя проф. Мартин Вечев и изпълнителния директор инж. Борислав Петров. Основен акцент в срещата бе утвърждаването на института като фактор на световната технологична сцена.

В своя профил във Фейсбук Борисов подчерта приемствеността и политическата воля, стояща зад създаването на центъра. Той припомни конкретния момент на учредяването на института, свързвайки го с мандата си като министър-председател.

„INSAIT беше създаден с постановление на Министерски съвет през април 2021 г., докато бях премиер, а сега резултатите показват, че към днешна дата институтът не просто изпълнява, a далеч надхвърля целите, с които беше създаден“, написа лидерът на ГЕРБ.

Според Борисов, постиженията на INSAIT носят огромен престиж за България, като институтът вече се радва на разпознаваемост в цял свят. Той отбеляза, че проектът получава подкрепа от водещи български и глобални компании, което е атестат за високото качество на научната дейност.

По време на международните си контакти лидерът на ГЕРБ също отчита позитивния отзвук. „При срещите ми с нашите европейски и световни партньори също виждам, че те много добре са запознати с INSAIT и ме питат за него, което само може да ни кара да се гордеем като българи“, коментира още Борисов след посещението, на което присъства и вицепремиерът и министър на иновациите и растежа в оставка.

Визитата идва на фона на поредното голямо признание за българската наука. В началото на февруари от Министерството на образованието и науката (МОН) оповестиха, че световният технологичен гигант Google е подкрепил института към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Технологичната компания предостави награда в размер на 500 000 щатски долара като признание за постигнатите високи резултати в развитието на изкуствения интелект както на национално, така и на международно ниво. Осигурените средства са предназначени за подпомагане на нови разработки в тази област, които да отговарят на най-високите световни стандарти.