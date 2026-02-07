Цената на захарта се понижава на световните пазари

Цената на захарта продължава да се понижава на световните борси заради очаквания за значителен глобален излишък, основно вследствие на силното производство в Бразилия и Индия. Това показва седмичният анализ на експертите от Софийската стокова борса, цитиран от БТА.

Фючърсите на захарта отчетоха спад от около 1,3%, като в САЩ суровата захар се търгуваше в диапазона 314–322 долара за тон, а в Европа рафинираната – между 405 и 412 долара за тон.

Междувременно цените на основните зърнени култури останаха относително стабилни. Пшеницата и царевицата в САЩ и Европа се търгуваха без съществени промени, въпреки натиска от по-слабия американски износ и силната международна конкуренция.

На Софийската стокова борса търговията със зърно остана спокойна, като цените на основните хранителни и индустриални стоки запазиха нивата си от предходната седмица.