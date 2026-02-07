Челси победи Уулвърхептън с 3:1 като гост в мач от 25-ия кръг на Висшата лига след хеттрик на Коул Палмър! С този успех “сините” събраха 43 точки и се утвърдиха на 5-ото място в класирането, като са на точка от четвъртия Манчестър Юнайтед. “Вълците”, за които се разписа Толуваласе Арокодаре, остават с 8 точки на дъното!

- Реклама -

На “Молиню” гостите от Лондон получиха дузпа в 12-ата минута, когато Мат Дохърти фаулира Жоао Педро. Зад топката застана Коул Палмър, който с добре насочен удар вкара в долния ляв ъгъл за 1:0!

В 34-ата минута Джаред Джилет отсъди нова дузпа за Челси, този път за фал на Йерсон Москера срещу Педро. Зад топката отново застана Коул Палмър, който и този път преодоля Жозе Са, но този път с удар в долния десен ъгъл!

Четири минути по-късно “сините” вкараха и трети гол, като и той бе на Палмър, но не от дузпа! Англичанинът се включи в наказателното поле и решително засече центриране на Марк Кукурея отляво!

Девет минути след началото на второто полувреме Матеуш Мане получи топката и стреля към вратата на гостите, но топката само леко закачи външната част на дясната греда. Въпреки това, бе отсъден ъглов удар заради рикошет във футболист на Челси. Мане центрира от корнера и в суматохата в наказателното поле Толуваласе Арокодаре прати топката в мрежата, връщайки гол за Уулвърхемптън!

До края на срещата до ново попадение така и не се стигна и по този начин тимът на Лиъм Росиниър се поздрави с четвъртата си поредна победа.