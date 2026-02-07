Черно море се издъни срещу 10 от Спартак

Черно море и Спартак завършиха 0:0 в дербито на Варна от 20-ия кръг на Първа лига. „Моряците“ играха повече от 70 минути с човек повече на терена, но създадоха твърде малко пред вратата на Максим Ковальов.

Спартак Варна остана с човек по-малко, след като Мартин Георгиев бе изгонен с директен червен картон след намесата на ВАР в 18-ата минута. Георгиев действа несъобразително и се забави при обработването на топката в 15-ата минута, когато извърши в крайна сметка нарушение срещу Асен Чандъров. Съдията Радослав Гидженов прецени да покаже само жълт картон на Георгиев, но Чандъров излизаше сам срещу Максим Ковальов. Това накара ВАР да привика Гидженов да преразгледа ситуацията и съдията промени своето първоначално решение, като изгони Георгиев с директен червен картон.

Илиан Илиев се наложи да направи принудителна смяна в 32-ата минута и да пусне в игра Николай Златев, тъй като Васил Панайотов получи контузия и напусна терена с помощта на медицинския екип на „моряците“.

Николай Златев се опита да намери Асен Дончев в наказателното поле на Спартак Варна в 35-ата минута. Дончев се размина с нея, а топката премина на сантиметри встрани от левия страничен стълб на вратата на Ковальов.

Най-сериозното положение от началото на мача дойде в 36-ата минута пред вратата на Спартак Варна. След много хубаво центриране Селсо Сидней бе изведен сам срещу Максим Ковальов, но не успя да насочи добре топката и тя отблизо премина над напречната греда в аут.

Черно море направи много сериозен пропуск в 39-ата минута. Николай Златев подаде към Хорхе Падия, който финтира Матео Петрашило в наказателното поле на Спартак и излезе сам очи в очи срещу Максим Ковальов, но вратарят много бързо скъси дистанцията и успя да отрази удара му.

Пламен Илиев се наложи да се намесва решаващо в 44-ата минута, спасявайки опасния удар на Шанде.

В 54-ата минута Хорхе Падия отправи коварен удар от дъгата на наказателното поле на Спартка Варна, а Максим Ковальов не беше убедителен, но все пак успя да спаси.

Минута по-късно Таилсон проби по десния фланг и центрира в наказателното поле на Черно море, където Цветелин Чунчуков избута в гръб Живко Атанасов и вкара с глава топката във вратата на Пламен Илиев. Съдията Радослав Гидженов веднага маркира фал и попадението не беше зачетено, а ВАР потвърди решението на рефера.

Селсо Сидней отправи много опасен удар от разстояние в 58-ата минута, но Максим Ковальов плонжира и изби в корнер.

Преди изпълнението на ъгловия удар феновете на Спартак Варна хвърлиха към терена счупени седалки и един прът.

Димо Кръстев получи контузия и бе заменен принудително в 73-ата минута от Емил Янчев.

В петата минута на добавеното време на мача Ертан Томбак стреля от въздуха, получи се рикошет и топката без проблеми попадна в ръцете на Максим Ковальов.