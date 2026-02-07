ЦСКА София важна новина за битката с ЦСКА 1948

Армейци,

Билетите за домакинския двубой на ЦСКА срещу отбора от Бистрица от четвъртфиналите за Купата на България вече са в продажба. Срещата ще се играе на 10 февруари (вторник) от 18:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Пропуски могат да бъдат закупени онлайн ТУК, на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ на 9 февруари (работно време 10:00-17:00 ч.) и на 10 февруари (работно време 11:00 ч. – до началото на второто полувреме на мача), както и в официалния фен магазин на ЦСКА на ул. Солунска 12 (работно време 10:00-19:00 ч.).

Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:

Сектор А, ВИП ложа 8 – 86,92 евро (170 лв.)

Сектор А, ложи – 17,90 евро (35 лв.)

Сектор А – 13,80 евро (27 лв.)

Сектор Г – 7,67 евро (15 лв.)

Сектор Б, блок 26 (гости) – 7,67 евро (15 лв.)

Абонаментни карти за домакинските мачове на ЦСКА могат да бъдат закупени онлайн ТУК.

ВАЖНО!

В деня на мача (10 февруари) ще работят 4 от билетните каси на ул. „Гурко“ (от 11:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя).

Призоваваме „червените“ фенове да се снабдят с билети онлайн или физически възможно най-рано, за да се избегнат струпвания пред касите непосредствено преди началото на двубоя.

Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация.

Билети за сектора за гости могат да бъдат закупени само онлайн ТУК.

Входовете на стадиона за зрители ще бъдат отворени в 17:00 ч.

Уведомяваме привържениците с увреждания, които се нуждаят от специален достъп до стадиона, че предварително трябва да подадат заявка на адрес press@cska.bg до 9 февруари (понеделник), 17:00 ч., с информация за придружаващото лице. Влизането на хора в инвалидни колички на стадиона в деня на мача ще се осъществява през вход 26 на Сектор А в 17:00 ч.

