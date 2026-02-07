Бившият вътрешен министър и експредседател на ДАНС Цветлин Йовчев направи сериозен анализ на тройното убийство в хижа „Петрохан“, като акцентира върху тревожния профил на замесената организация. Според него на този етап е трудно да се потвърди категорично дали става въпрос за секта, но фактите насочват към структура с притеснителни характеристики.

В ефира на БНТ Йовчев очерта три ключови аспекта, които изискват незабавно и задълбочено разследване. На първо място той постави тежкия криминален характер на деянието и липсата на яснота около извършителите.

„Първият аспект е криминалният. Това е едно изключително тежко престъпление, за което в момента публично не е известно нито кой е извършителят, нито какви са мотивите му, а дори не е известен обхватът на това престъпление – дали няма и други жертви“, посочи бившият шеф на ДАНС. Той подчерта необходимостта от бързи действия, тъй като „в обществото с право има безпокойство за това, което се е случило“.

Вторият съществен момент в анализа засяга самата структура, действала в района под името „Национална агенция за контрол на защитените територии“. Според експерта по национална сигурност, нейната дейност се разминава драстично със законовите намерения и публично заявените цели за опазване на природата.

„Това, което са вършили, не е характерно за природозащитници, а за паравоенна организация, която полага всички усилия дейността ѝ да остане скрита от обществото и да получи прикритие, че извършва дейности, свързани с държавата и контролните ѝ функции“, обясни Йовчев.

Третият проблем, върху който той акцентира, е липсата на адекватна реакция от страна на отговорните институции преди трагедията. По думите му „имаме плеяда от организации, които очевидно не са си свършили работата по този случай“, което налага сериозна проверка на контролните механизми в държавата.