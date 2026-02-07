Едва 18% от българите следят дневния си прием на вода

Национално проучване показва, че макар българите да осъзнават значението на хидратацията, реалните им навици не отговарят на препоръките за здравословен прием на вода. Едва 18% следят стриктно дневния си прием, а почти 1/3 признават, че не пият достатъчно, сочат данни на Ипсос, проведени през 2025 г.
Средният дневен прием на вода при възрастните е 1,8 л, а при децата – 1,3 л, което е под препоръчителните нива. Според проф. д-р Веселка Дулева, Национален консултант по хранене и диететика:
Педиатърът д-р Райна Томова добавя:
Проучването показва също, че бутилираната вода е предпочитана пред чешмяната, а информацията за хидратация българите търсят най-често в социалните мрежи и сред приятели, а не при медицински експерти.