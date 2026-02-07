НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 07.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Едва 18% от българите следят дневния си прием на вода

          7 февруари 2026 | 11:58 461
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Национално проучване показва, че макар българите да осъзнават значението на хидратацията, реалните им навици не отговарят на препоръките за здравословен прием на вода. Едва 18% следят стриктно дневния си прием, а почти 1/3 признават, че не пият достатъчно, сочат данни на Ипсос, проведени през 2025 г.

          „Резултатите ясно показват, че макар водата да се възприема като ключова за здравето, реалните навици на българите остават недостатъчни“, коментира Владимир Попов, старши бранд мениджър на „Кока-Кола България“.

          - Реклама -
            
            

          Средният дневен прием на вода при възрастните е 1,8 л, а при децата – 1,3 л, което е под препоръчителните нива. Според проф. д-р Веселка Дулева, Национален консултант по хранене и диететика:

          „Водата е от съществено значение за всички жизнени функции на организма. Дори леката дехидратация може да повлияе неблагоприятно върху работоспособността и общото здраве, а децата са особено уязвими.“

          Педиатърът д-р Райна Томова добавя:

          „Редовният прием на вода е един от най-лесните, но често подценявани начини да се грижим за здравето, особено при децата.“

          Проучването показва също, че бутилираната вода е предпочитана пред чешмяната, а информацията за хидратация българите търсят най-често в социалните мрежи и сред приятели, а не при медицински експерти.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Мистерия в Странджа: Откриха тялото на 76-годишния Тодор Жеков в кладенец

          Георги Петров -
          Същевременно все още не е ясно дали става въпрос за нелепен битов инцидент
          Инциденти

          Пожар спря тока на „Герена“ часове преди мача Левски – Ботев Враца

          Георги Петров -
          Аварийната ситуация се е развила късно вечерта в петък
          Крими

          Цветлин Йовчев за случая „Петрохан“: Действали са като паравоенна организация, не като еколози

          Георги Петров -
          Според него на този етап е трудно да се потвърди категорично дали става въпрос за секта, но фактите насочват към структура с притеснителни характеристики
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions