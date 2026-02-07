Едва 18% от българите следят дневния си прием на вода

Национално проучване показва, че макар българите да осъзнават значението на хидратацията, реалните им навици не отговарят на препоръките за здравословен прием на вода. Едва 18% следят стриктно дневния си прием, а почти 1/3 признават, че не пият достатъчно, сочат данни на Ипсос, проведени през 2025 г.

„Резултатите ясно показват, че макар водата да се възприема като ключова за здравето, реалните навици на българите остават недостатъчни“, коментира Владимир Попов, старши бранд мениджър на „Кока-Кола България“. - Реклама -

Средният дневен прием на вода при възрастните е 1,8 л, а при децата – 1,3 л, което е под препоръчителните нива. Според проф. д-р Веселка Дулева, Национален консултант по хранене и диететика:

„Водата е от съществено значение за всички жизнени функции на организма. Дори леката дехидратация може да повлияе неблагоприятно върху работоспособността и общото здраве, а децата са особено уязвими.“

Педиатърът д-р Райна Томова добавя:

„Редовният прием на вода е един от най-лесните, но често подценявани начини да се грижим за здравето, особено при децата.“

Проучването показва също, че бутилираната вода е предпочитана пред чешмяната, а информацията за хидратация българите търсят най-често в социалните мрежи и сред приятели, а не при медицински експерти.