      събота, 07.02.26
          Фиорентина изпусна победата над Торино

          В добавеното време на срещата тифозите на "Ла Виола" бяха попарени от изравнителното попадение на Гийермо Марипан

          7 февруари 2026 | 23:52 10
          Фиорентина изпусна победата над Торино, допускайки изравнителен гол за 2:2 в добавеното време в двубой от 24-тия кръг на Серия А. 

          Тосканци са сред изпадащите отбори с 18 точки на 18-о място, докато „биковете“ са 13-ти с 27 точки. 

          „Биковете“ удариха първи в срещата. В 26-ата минута Емирхан Илкхан проби към наказателното поле и центрира, а Чезаре Казадей превърна паса му в гол с глава – 0:1. 

          Фиорентина успя да изравни в началото на втората част. Роландо Мандрагора изведе Манор Соломон на добра позиция и израелецът изравни резултата на „Артемио Франки“ с изстрел от границата на наказателното поле. 

          Домакините обърнаха резултата в своя полза в 57-ата минута. Джак Харисъв освободи Мойс Кийн, който заби топката в левия ъгъл на вратата, пазена от Алберто Палеари.

          В добавеното време на срещата тифозите на „Ла Виола“ бяха попарени от изравнителното попадение на Гийермо Марипан. 

