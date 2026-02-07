Франческа Лолобриджида е шампионка на 3000 метра бързо пързаляне с кънки

Франческа Лолобриджида спечели първия златен медал за домакините от Италия на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.
Състезателката по бързо пързаляне с кънки Лолобриджида триумфира на 3000 метра при жените, поставяйки нов олимпийски рекорд с време 3.54:28 минути.
35-годишната Франческа Лолобриджида, правнучка на легендарната италианска актриса Джина Лолобриджида, зарадва местната публика с най-големия успех в кариерата си, след среброто на 3000 метра и бронзовия медал в масовия старт на Олимпиада в Пекин през 2022-а.
Норвежката Рагне Виклунд и канадката Валери Малте се присъединиха към италианката на подиума, като взеха съответно сребро и бронз.
Виклунд бе с 2.26 секунди по-бавна от Франческа Лолобриджида, а Малте остана на 2.65 секунди след победителката.
Бързо пързаляне с кънки, 3000 метра, жени:
1. Франческа Лолобриджида (Италия) – 3:54.28 минути
2. Рагне Виклунд (Норвегия) – на 2.26 секунди
3. Валери Малте (Канада) – на 2.65 секунди