          Франческа Лолобриджида е шампионка на 3000 метра бързо пързаляне с кънки

          35-годишната Франческа Лолобриджида, правнучка на легендарната италианска актриса Джина Лолобриджида, зарадва местната публика с най-големия успех в кариерата си

          7 февруари 2026 | 22:11
          Франческа Лолобриджида спечели първия златен медал за домакините от Италия на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

          Състезателката по бързо пързаляне с кънки Лолобриджида триумфира на 3000 метра при жените, поставяйки нов олимпийски рекорд с време 3.54:28 минути.

          35-годишната Франческа Лолобриджида, правнучка на легендарната италианска актриса Джина Лолобриджида, зарадва местната публика с най-големия успех в кариерата си, след среброто на 3000 метра и бронзовия медал в масовия старт на Олимпиада в Пекин през 2022-а.

          Норвежката Рагне Виклунд и канадката Валери Малте се присъединиха към италианката на подиума, като взеха съответно сребро и бронз.

          Виклунд бе с 2.26 секунди по-бавна от Франческа Лолобриджида, а Малте остана на 2.65 секунди след победителката.

          Бързо пързаляне с кънки, 3000 метра, жени:

          1. Франческа Лолобриджида (Италия) – 3:54.28 минути

          2. Рагне Виклунд (Норвегия) – на 2.26 секунди

          3. Валери Малте (Канада) – на 2.65 секунди

