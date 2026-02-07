НА ЖИВО
          Франция затвърждава присъствието си в Арктика с първото консулство на ЕС в Гренландия

          Френското министерство на външните работи потвърди новината чрез официално съобщение в социалната мрежа „Екс“

          7 февруари 2026 | 11:18 190
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Франция официално се превърна в първата държава членка на Европейския съюз, която разкрива собствено консулство в Гренландия. Дипломатическият ход маркира стратегическия интерес на Париж към Арктическия регион и цели задълбочаване на сътрудничеството с местните власти в полуавтономната датска територия.

          Френското министерство на външните работи потвърди новината чрез официално съобщение в социалната мрежа „Екс“. За ръководител на новата мисия е назначен Жан-Ноел Поарие. Като генерален консул в столицата Нук, той поема отговорността за укрепването на политическите връзки и директния диалог с местните политици, стана ясно от стартирането на мандата му днес.

          Стратегическият план за разширяване на дипломатическото присъствие не е спонтанен. Френският президент Еманюел Макрон анонсира намеренията за откриване на консулство в Нук още през юни миналата година. Инициативата се развива в контекста на повишено геополитическо напрежение и засилен международен интерес към ресурсите и стратегическото положение на острова.

          Вниманието към Гренландия ескалира значително след изявленията на американския президент Доналд Тръмп, който изрази желание САЩ да поемат контрола над територията. Ситуацията се изостри, когато Тръмп отправи заплахи за анексиране и първоначално отказа да изключи възможността за използване на сила за постигане на тази цел.

          Напрежението обаче бе намалено по време на среща в швейцарския курорт Давос миналия месец. Там Доналд Тръмп оттегли заплахите си за военна намеса и премахна наказателните мита срещу няколко европейски държави, които се бяха противопоставили на амбициите му. В момента Дания и Съединените щати продължават да търсят дипломатическо решение чрез преговори, докато Франция вече установява трайно физическо присъствие на острова.

