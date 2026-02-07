Фрида Карлсон триумфира в скиатлона на 20 км

Шведската скибегачка Фрида Карлсон спечели олимпийската титла в скиатлон на 20 километра (10 километра класически стил + 10 километра свободен стил).

Във Вал ди Фиеме 26-годишната Карлсон финишира за 53 минути и 45.2 секунди и реално нямаше никаква конкуренция за титлата, която е втора за Швеция в женския скиатлон след тази на Шарлоте Кала през 2018 година в Пьончан.

Карлсон пое еднолично водачеството в 14-ия километър, когато успя да се откъсне от сънародничката си Ебба Андерсон. Двете бяха начело при смяната на ските на десетия километър и поддържаха темпо в рамките на следващите една обиколка, преди Карлсон да отвори разлика.

Световната шампионка Андерсон взе среброто, като финишира на 51 секунди от победителката. Бронзовото отличие стана притежание на норвежката Хайди Венг, която остана на 1:26.7 минути от победителката.

Венг показа страхотно каране в свободния стил, като успя да изпревари друга норвежка – Астрид Слинд. Слинд в крайна сметка финишира шеста, като бе изпреварена още от швейцарката Надя Келин и финландката Керту Нисканен, които заеха съответно четвърто и пето място.

За Швеция това е първа титла от Игрите в Милано и Кортина д’Ампецо, които бяха открити официално в петък.