      събота, 07.02.26
          Европа Общество

          Хиляди протестираха в Берлин с искане за край на режима в Иран

          7 февруари 2026 | 22:22 330
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Няколко хиляди демонстранти се събраха в събота в Берлин с призив за край на управлявания от духовници режим в Иран и за спиране на кървавото потушаване на протестите, предаде АФП. По данни на полицията около 10 000 души са присъствали на митинг при Бранденбургската врата, организиран от Муджахидин-е халк (МЕК) – иранска опозиционна група в изгнание, определяна от Техеран като „терористична“.

          Втора демонстрация, организирана от поддръжници на Реза Пахлави – живеещия в САЩ син на последния ирански шах – е събрала около 1600 участници. Те са преминали по една от главните столични артерии, носейки ирански знамена от времето на шаха, както и американски, германски и израелски флагове.

          На митинга на МЕК в Берлин присъстваха Шарл Мишел, бивш председател на Европейски съвет, както и Петер Алтмайер, бивш германски министър на икономиката. По видеовръзка към събралите се се обърна и Майк Помпео, бивш държавен секретар на САЩ.

          Опозиционната организация се стреми да се утвърди като водеща алтернатива на сегашния режим в Иран, но остава силно критикувана от много иранци заради участието си на страната на Ирак във войната срещу Иран през 80-те години.

          Реза Пахлави, чието име и образ често се появяват по време на протестите в Иран, също се опитва да се наложи като обединяваща фигура, независима от МЕК. В интервюта в САЩ и чрез социалните мрежи той призовава иранците да бъдат „готови“ за нови демонстрации.

