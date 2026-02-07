Илия Груев поведе Лийдс към успех над Нотингам Форест с две асистенции

Българският национал Илия Груев изигра феноменален мач за Лийдс, записвайки две асистенции при категоричен успех с 3:1 у дома на „Елън Роуд“ срещу Нотингам Форест в първи мач от 25-ия кръг на Висшата лига.

- Реклама -

Груев стартира като титуляр за йоркширци и записа пълни 90 минути. С успеха неговият тим събра 29 точки на 16-ото място във временното класиране, оставяйки съперника си на 17-ата позиция с три по-малко, 26.

В 26-ата минута Лийдс излезе напред в резултата след феноменална асистенция на Илия Груев. Българинът тегли дълго извеждащо подаване от собствената половина към Джейдън Богъл, който отблизо вкара за 1:0.

Само четири минути след това домакините стигнаха до второ попадение, с което направиха голяма крачка към трите точки. Ноа Окафор бе изведен от Джеймс Джъстин и хладнокръвно прати топката в мрежата на Форест.

В 49-ата минута Груев регистрира второто си голово подаване в срещата, а Лийдс Юнайтед стигна до аванс от три чисти гола. Илия намери Доминик Калвърт-Люин, а той от няколко метра прати топката в мрежата.

В заключителните минути на срещата Нотингам Форест съумя да намали изоставането си. Омари Хътчинсън преодоля пазача си и центрира към Лоренцо Лука, който заби топката в горния ляв ъгъл, оформяйки крайното 3:1.