Вицепрезидентът на България Илияна Йотова посети олимпийското село в Милано, където е настанена родната делегация за Зимните олимпийски игри. По време на визитата си тя бе официално посрещната от председателя на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева, както и от една от големите надежди на България в зимните спортове – фигуристката Александра Фейгин.

Йотова разгледа базата и условията, в които живеят спортистите по време на най-големия спортен форум на планетата. Тя използва възможността да разговаря лично с Александра Фейгин и нейния треньор Андрей Лутай, за да се информира за подготовката и нагласите преди старта на състезанията.

Ключов момент от обиколката бе срещата с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер, който по същото време бе на посещение при спортистите в селото. Срещата между двамата държавници премина в приятелски тон, като към тях се присъедини и Весела Лечева.

В знак на добра воля и спортен дух, официалните лица си направиха обща снимка за спомен пред емблематичните олимпийски кръгове. В рамките на краткия им разговор Франк-Валтер Щайнмайер отправи специални пожелания към българския тим.

Германският държавен глава пожела успех на делегацията ни и изрично каза, че е запознат с олимпийските успехи на страната, демонстрирайки уважение към българските спортни традиции.