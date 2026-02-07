НА ЖИВО
          Илияна Йотова разговаря с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер в Милано

          Йотова разгледа базата и условията, в които живеят спортистите по време на най-големия спортен форум на планетата

          7 февруари 2026 | 16:57 400
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Вицепрезидентът на България Илияна Йотова посети олимпийското село в Милано, където е настанена родната делегация за Зимните олимпийски игри. По време на визитата си тя бе официално посрещната от председателя на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева, както и от една от големите надежди на България в зимните спортове – фигуристката Александра Фейгин.

          Йотова разгледа базата и условията, в които живеят спортистите по време на най-големия спортен форум на планетата. Тя използва възможността да разговаря лично с Александра Фейгин и нейния треньор Андрей Лутай, за да се информира за подготовката и нагласите преди старта на състезанията.

          Ключов момент от обиколката бе срещата с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер, който по същото време бе на посещение при спортистите в селото. Срещата между двамата държавници премина в приятелски тон, като към тях се присъедини и Весела Лечева.

          В знак на добра воля и спортен дух, официалните лица си направиха обща снимка за спомен пред емблематичните олимпийски кръгове. В рамките на краткия им разговор Франк-Валтер Щайнмайер отправи специални пожелания към българския тим.

          Германският държавен глава пожела успех на делегацията ни и изрично каза, че е запознат с олимпийските успехи на страната, демонстрирайки уважение към българските спортни традиции.

