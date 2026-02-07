Интензивен трафик за товарни автомобили на „Капитан Андреево“

Интензивно е движението на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“. Данните за трафика по границите са към 6:00 часа.

От граничните власти напомнят, че през пункта „Рудозем“ с Гърция преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, както и през „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“. На „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ движението е разрешено за всички видове превозни средства.

Трафикът на граничните пунктове с Румъния, Сърбия и Република Северна Македония е нормален.