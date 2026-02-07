НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 07.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Иран арестува 11 членове на забранена кюрдска групировка по обвинения в саботаж

          7 февруари 2026 | 20:43 10
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Иранските власти са арестували 11 членове на забранена кюрдска групировка по подозрение в подготовка на саботаж, съобщи държавната телевизия в събота.

          - Реклама -
            
            

          Арестът на 11-те предполагаеми членове на Кюрдска партия за свободен живот (КПСР), смятана за терористична организация в Иран, е извършен след масови антиправителствени протести, при които миналия месец бяха убити хиляди хора, включително представители на силите за сигурност.

          От създаването си през 2004 г. КПСР – клон на Кюрдска работническа партия (ПКК) – организира операции срещу иранските военни, посочват властите.

          Според информация на агенция Fars, 11-те задържани в Западен Иран са били „в пряк контакт с хора на КПСР, стремящи се да започнат саботажни действия и да нарушат сигурността на населението“.

          „Те бяха идентифицирани и арестувани, преди да успеят да извършат деянието“,
          заяви Мохсен Карими, регионален командир на Иранска революционна гвардия.

          Както Турция, така и Съединени щати определят КПСР като терористична организация. Иранските власти твърдят, че по-голямата част от загиналите по време на протестите през януари са били служители на силите за сигурност или случайни минувачи, убити от „терористи“, вербувани от заклетите врагове на Техеран – Съединени щати и Израел.

          В същото време правозащитни организации, базирани в чужбина, обвиняват иранските сили за сигурност, че умишлено са използвали насилие срещу протестиращи, което поставя под съмнение официалната версия на властите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Шведският военен лидер: Европа се нуждае от собствен ядрен възпиращ фактор

          Красимир Попов -
          Микаел Класон предупреди, че изтичането на договора START увеличава глобалната несигурност
          Инциденти

          Учени следят признаци на активизация на вулкана Ел Чичон в Мексико

          Красимир Попов -
          Промени в кратерното езеро напомнят за трагичното изригване от 1982 г., при което загинаха над 2000 души
          Политика

          Зеленски: Вашингтон настоява за край на войната в Украйна до юни

          Георги Петров -
          „Американците предлагат страните да прекратят войната преди началото на това лято и вероятно ще окажат натиск за това”
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions