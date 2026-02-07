Иран арестува 11 членове на забранена кюрдска групировка по обвинения в саботаж

Иранските власти са арестували 11 членове на забранена кюрдска групировка по подозрение в подготовка на саботаж, съобщи държавната телевизия в събота.

Арестът на 11-те предполагаеми членове на Кюрдска партия за свободен живот (КПСР), смятана за терористична организация в Иран, е извършен след масови антиправителствени протести, при които миналия месец бяха убити хиляди хора, включително представители на силите за сигурност.

От създаването си през 2004 г. КПСР – клон на Кюрдска работническа партия (ПКК) – организира операции срещу иранските военни, посочват властите.

Според информация на агенция Fars, 11-те задържани в Западен Иран са били „в пряк контакт с хора на КПСР, стремящи се да започнат саботажни действия и да нарушат сигурността на населението“.

„Те бяха идентифицирани и арестувани, преди да успеят да извършат деянието“,

заяви Мохсен Карими, регионален командир на Иранска революционна гвардия.

Както Турция, така и Съединени щати определят КПСР като терористична организация. Иранските власти твърдят, че по-голямата част от загиналите по време на протестите през януари са били служители на силите за сигурност или случайни минувачи, убити от „терористи“, вербувани от заклетите врагове на Техеран – Съединени щати и Израел.

В същото време правозащитни организации, базирани в чужбина, обвиняват иранските сили за сигурност, че умишлено са използвали насилие срещу протестиращи, което поставя под съмнение официалната версия на властите.