          Иван Петков: На 100% ще има нов председател на БСП

          7 февруари 2026 | 11:09 90
          Социалистът и депутат от ПГ на „БСП–Обединена левица“ Иван Петков заяви пред журналисти преди Конгреса на партията, че изборът на нов председател е неизбежен.

          „На 100% ще се стигне до избор на нов председател. Целта е от Конгреса да излязат сплотени, да си кажат грешките, да не ги повтарят в бъдеще и занапред да има нов лидер“, каза Петков.

          Очаква се Конгресът да очертае бъдещата стратегия на БСП и да утвърди новия председател.

