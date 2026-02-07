Иван Петков: На 100% ще има нов председател на БСП

Социалистът и депутат от ПГ на „БСП–Обединена левица“ Иван Петков заяви пред журналисти преди Конгреса на партията, че изборът на нов председател е неизбежен.
Очаква се Конгресът да очертае бъдещата стратегия на БСП и да утвърди новия председател.
