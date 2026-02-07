НА ЖИВО
          Иво Христов: Политическият проект на Радев рано или късно ще стане партия

          7 февруари 2026 | 10:31
          Бившият началник на кабинета на президента Румен Радев, Иво Христов, заяви, че политическият проект на Радев „рано или късно ще бъде партия“, като към момента формацията няма избрано име. Христов говори в предаването „Събуди се“:

          „Водят се разговори, правят се предложения. Отхвърлят се предложения. Но име няма.“

          По думите му Радев има ясни позиции и стратегическа визия за страната:

          „Тезите му са достатъчно ясни, той ги е заявявал много пъти. Другите лидери водят по-скоро престрелки помежду си, но никой не заявява стратегическа визия за България.“

          Христов допълни, че се наблюдава коалиране на съществуващата политическа класа срещу Радев, което го легитимира като „единствена алтернатива“. Той изключи възможността президентът да се коалира с ГЕРБ:

          „Къде е логиката да се коалира с Борисов? Радев създава своя политически проект като алтернатива на статуквото.“

