Все още няма окончателно решение как ще се казва новата политическа формация на президента Румен Радев, въпреки че разговорите по темата продължават. Това стана ясно от думите на Иво Христов, бивш началник на кабинета на държавния глава (2017-2026 г.), в ефира на Нова телевизия.

Христов коментира текущата ситуация около създаването на новия политически субект, подчертавайки, че процесът е в ход, но липсва финализиране на бранда. „Не знам дали има име към днешна дата. Водят се разговори, но не знам. Решението за името на партията на Румен Радев не е взето“, заяви той.

Отношенията с ГЕРБ и ПП-ДБ

Бившият началник на кабинета направи анализ на политическото доверие между основните играчи на сцената. Той съпостави отношението към президента с това към коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“. „Ако бях в позицията на Бойко също щях да имам повече вяра на Радев, отколкото на ПП-ДБ“, отбеляза Христов.

Въпреки това, той изрази съмнение относно логиката на евентуално партньорство с партията на Бойко Борисов, предвид целите на новия проект. Според него новата формация се позиционира като отговор на настоящото управление.

„Не мисля, че Радев трябва да се ангажира с червени линии. Той създава своя партия като алтернативна на статуквото, къде е логиката да се коалира с ГЕРБ“, попита реторично Христов.

Битката за левия електорат

Ключов момент в стратегията на бъдещата формация се очаква да бъде връзката с избирателите на БСП. Иво Христов припомни историческата подкрепа, която социалистите са оказвали на държавния глава през годините.

„Радев винаги е имал отношение на доверие с избирателите на БСП, които има решаващ принос в избирането и преизбирането. Той ще се бори за тяхната подкрепя, както е правил и на предходните избори“, допълни той, очертавайки електоралния профил, към който ще се стреми новият проект.