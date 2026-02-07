Ясно е бъдещето на Йълдъз в Ювентус

Ясно е бъдещето на звездата на италианския колос Ювентус – Кенан Йълдъз.

10-ата на „старата госпожа“ и клубът са се разбрали за нов договор, който ще бъде подписан съвсем скоро.

Това съобщава журналистът Фабрицио Романо.

Страните вече са постигнали окончателно споразумение за подписване на нов четиригодишен контракт. Турският национал ще получи увеличение на заплатата си, което го прави един от най-високоплатените играчи в състава на „бианконерите“.

20-годишният Йълдъз е изиграл 22 мача, в които има осем гола и четири асистенции през настоящата кампания в Серия А.

Халфът е в Ювентус от 2022 година, а преди това в продължение на десет сезона беше в академията на Байерн Мюнхен.