НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 07.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Ясно е бъдещето на Йълдъз в Ювентус

          Двете страни се разбраха за нов договор

          7 февруари 2026 | 16:02 80
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Ясно е бъдещето на звездата на италианския колос Ювентус – Кенан Йълдъз.

          - Реклама -
            
            

          10-ата на „старата госпожа“ и клубът са се разбрали за нов договор, който ще бъде подписан съвсем скоро. 

          Това съобщава журналистът Фабрицио Романо.

          Страните вече са постигнали окончателно споразумение за подписване на нов четиригодишен контракт. Турският национал ще получи увеличение на заплатата си, което го прави един от най-високоплатените играчи в състава на „бианконерите“.

          20-годишният Йълдъз е изиграл 22 мача, в които има осем гола и четири асистенции през  настоящата кампания в Серия А.

          Халфът е в Ювентус от 2022 година, а преди това в продължение на десет сезона беше в академията на Байерн Мюнхен.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Лудогорец пуска в продажба билетите за мача с Левски в понеделник

          Станимир Бакалов -
          ПФК Лудогорец съобщава на своите фенове, че в понеделник (9 февруари) ще са в продажба билетите за 1/4-финала на Sesame Купа България срещу Левски.
          Спорт

          Левски: Проблемът е разрешен

          Станимир Бакалов -
          "Сините" приемат Ботев (Враца) от 17:30 часа.
          Други

          Фрида Карлсон триумфира в скиатлона на 20 км

          Станимир Бакалов -
          Карлсон пое еднолично водачеството в 14-ия километър, когато успя да се откъсне от сънародничката си Ебба Андерсон.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions