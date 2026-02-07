НА ЖИВО
          НачалоСпортФутбол

          Кошмарна новина за ЦСКА 1948 – Бернардо Коуто е аут до края на годината

          „Скъсана предна кръстна връзка и скъсана странична връзка на картофената нива още в първата минута" - информира финансовият благодетел на "червените" Цветомир Найденов

          7 февруари 2026 | 12:47 120
          Снимка: www.facebook.com/fcCSKA48
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Зимното попълнение на ЦСКА 1948 – Бернардо Коуто, е получил една от най-тежките възможни контузии във футбола. Това се случи по време на вчерашния мач срещу Монтана.

          Португалецът е със скъсана предна кръстна връзка и странична такава на коляното, информира финансовият благодетел на клуба Цветомир Найденов. Тежката травма на бившия играч на Спартак Варна се случи още в първите секунди на двубоя.

          „Скъсана предна кръстна връзка и скъсана странична връзка на картофената нива още в първата минута. Няма чевен картон, няма нищо. Корумпетата си траят, керванът си върви!

          Бързо възстановяване, Берна!“, написа Найденов.

          В коментарите той добави, че ще са нужни девет месеца на играча да се възстанови след кошмарната травма. Той игра по-малко от минута по време на официалния си дебют за тима от Бистрица. 

