Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов защити категорично предложените от партията му промени в Изборния кодекс, които предвиждат ограничаване на броя на изборните секции зад граница. В студиото на БНТ той заяви, че тези мерки не нарушават конституционните права на гражданите и отрече опасенията, че ще доведат до хаос и струпване на избиратели пред урните.

Костадинов аргументира тезата си с исторически пример от близкото минало, когато подобен режим вече е действал. „Имаше период от четири години – от 2017 до 2021 г., с ограничение за гласуването в държавите извън Европейския съюз и нямаше никакъв проблем тогава. Това е хубаво да го прочетат хората от ПП-ДБ“, подчерта лидерът на „Възраждане“. Той допълни, че партията му последователно внася тези поправки още от декември 2021 г., преминавайки през 47-ото, 48-ото, 50-ото и 51-ото Народно събрание, като изпълнение на поет ангажимент към избирателите.

Основният мотив за настояването за тези ограничения е свързан с националната сигурност, като фокусът е поставен върху изборния процес в югоизточната ни съседка. „В Турция гласуването на хора, които само формално са свързани с българската държава, представлява екзистенциална заплаха за националната сигурност на страната“, заяви Костадинов.

За да обоснове предложението за лимит от 20 секции, лидерът на „Възраждане“ се позова на анализ на гласуването във Великобритания и САЩ – двете държави извън ЕС с най-големи български диаспори. По данни, цитирани от него, на последните избори във Великобритания са гласували около 21 хиляди души, а в САЩ – около 8 хиляди. Според Костадинов това прави лимита от 20 секции „напълно постижим“, особено като се добавят и възможностите за разкриване на секции в дипломатическите и консулските представителства.

Костадинов отхвърли и критиките на Централната избирателна комисия (ЦИК), че промените ще предизвикат опашки. Той припомни, че капацитетът на една секция позволява гласуването на до 1000 души и изрази недоумение защо се очакват проблеми конкретно в чужбина, а не в натоварените секции в страната.

По време на участието си той коментира и позицията на президента Румен Радев, който се обяви в защита на по-голям брой секции зад граница. Костадинов изрази изненада от това мнение и прогнозира, че въпреки очакванията на избирателите на Радев за сътрудничество с „Възраждане“, такова едва ли ще се осъществи. Той аргументира това с факта, че държавният глава сам се определя като „натовски генерал“ и се застъпва за „по-дълбока евроинтеграция“.

В допълнение към изборните въпроси, Костадинов потвърди намерението на партията си да върне българския лев, ако поеме управлението, наричайки влизането на България в еврозоната незаконно. Въпреки това, той не предостави конкретни детайли за механизма на този процес, предвид липсата на валутен борд и фиксиран курс след евентуалното приемане на еврото.

От своя страна съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков остро разкритикува предложенията. „Хиляди български граждани ще бъдат лишени от възможността да гласуват“, заяви той, определяйки ситуацията като предателство, което може да бъде поправено в следващия парламент.